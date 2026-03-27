Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
27 Maret 2026, 22.10 WIB

Orang yang Memutarbalikkan Kata-Kata untuk Menjadikan Anda Sebagai “Penjahat” dalam Setiap Argumen, Biasanya Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memutarbalikkan kata-kata anda. (Freepik/alexkich)

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua orang pernah terlibat dalam perdebatan. Namun, ada tipe individu tertentu yang membuat konflik terasa jauh lebih melelahkan: mereka yang gemar memutarbalikkan kata-kata. Apa pun yang Anda katakan bisa disalahartikan, dibesar-besarkan, atau bahkan dipelintir sedemikian rupa hingga Anda tampak sebagai pihak yang bersalah.

Fenomena ini bukan sekadar perbedaan pendapat biasa. Dalam psikologi, perilaku seperti ini sering berkaitan dengan pola komunikasi tidak sehat, mekanisme pertahanan diri, atau bahkan kecenderungan manipulatif. Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang-orang yang suka memutarbalikkan kata-kata dalam argumen.

1. Cenderung Manipulatif

Salah satu ciri paling menonjol adalah kecenderungan manipulatif. Mereka tidak hanya ingin “menang” dalam argumen, tetapi juga ingin mengendalikan narasi. Dengan memelintir kata-kata Anda, mereka mengubah realitas agar sesuai dengan kepentingan mereka.

Manipulasi ini sering dilakukan secara halus, sehingga sulit dikenali, terutama jika Anda belum terbiasa menghadapi tipe orang seperti ini.

2. Menggunakan Gaslighting

Gaslighting adalah teknik psikologis di mana seseorang membuat Anda meragukan ingatan, persepsi, atau bahkan kewarasan Anda sendiri. Dalam argumen, mereka mungkin berkata:

“Kamu nggak pernah bilang itu.”
“Kamu terlalu sensitif.”
“Itu cuma di kepalamu saja.”

Akibatnya, Anda mulai mempertanyakan diri sendiri, sementara mereka tetap terlihat “benar.”

3. Tidak Mau Mengakui Kesalahan

Orang dengan ciri ini hampir tidak pernah mengakui kesalahan. Bahkan ketika bukti jelas ada di depan mata, mereka akan:

Mengalihkan topik
Menyalahkan orang lain
Mengubah cerita

Bagi mereka, mengakui kesalahan sama dengan kehilangan kendali atau harga diri.

4. Memiliki Ego yang Tinggi

Ego yang besar membuat mereka sulit menerima kritik atau sudut pandang lain. Mereka merasa harus selalu benar. Ketika pendapat mereka ditantang, mereka akan membela diri dengan cara apa pun, termasuk memutarbalikkan fakta.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore