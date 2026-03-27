Orang yang Menjadi “Pelawak Keluarga” Biasanya Mengembangkan 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam hampir setiap keluarga, selalu ada satu orang yang dikenal sebagai “pelawak.” Ia yang mencairkan suasana saat tegang, membuat semua orang tertawa di tengah masalah, dan sering menjadi pusat hiburan dalam berbagai situasi. Namun, di balik kebiasaan bercanda itu, psikologi menunjukkan bahwa peran ini bukan sekadar sifat bawaan—melainkan hasil dari adaptasi emosional yang kompleks.

Menjadi pelawak dalam keluarga sering kali berkaitan dengan cara seseorang menghadapi tekanan, konflik, atau dinamika keluarga tertentu. Seiring waktu, mereka mengembangkan pola kepribadian khas yang membantu mereka bertahan dan tetap diterima. Dilansir dari Silicon Canals, terdapat tujuh kepribadian yang biasanya berkembang pada “si pelawak keluarga” menurut sudut pandang psikologi.

1. Sang Penetral Emosi (Emotional Diffuser)

Pelawak keluarga sering memiliki kemampuan alami untuk meredakan ketegangan. Saat konflik muncul, mereka akan melontarkan humor untuk “menetralkan” suasana.

Dari sudut pandang psikologi, ini adalah bentuk mekanisme coping. Mereka belajar bahwa humor bisa mencegah pertengkaran menjadi lebih besar atau menghindari suasana yang tidak nyaman.

Namun, di balik itu, mereka juga bisa jadi menghindari emosi yang sebenarnya perlu dihadapi secara langsung.

2. Si Peka yang Tersembunyi

Meskipun terlihat santai dan lucu, banyak pelawak keluarga justru sangat sensitif terhadap suasana hati orang lain.

Mereka mampu membaca perubahan kecil dalam ekspresi wajah, nada suara, atau energi ruangan. Kemampuan ini berkembang karena mereka “terlatih” untuk mengetahui kapan harus bercanda agar situasi tidak memburuk.

Ironisnya, kepekaan ini sering tidak terlihat karena tertutup oleh humor mereka.

3. Penghindar Konflik

Bercanda sering menjadi cara untuk mengalihkan pembicaraan dari topik yang berat atau konflik yang serius.

Alih-alih menghadapi masalah secara langsung, pelawak keluarga cenderung:

Mengubah topik dengan humor

Meremehkan situasi agar tidak terasa berat

Menghindari konfrontasi emosional