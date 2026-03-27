Orang yang Tetap Tenang di Bawah Tekanan Bukanlah Orang yang “Terlahir Tenang”, Mereka Mengembangkan 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa ketenangan adalah sifat bawaan—sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Kita sering melihat seseorang yang tetap santai saat menghadapi deadline ketat, konflik, atau situasi krisis, lalu berpikir, “Dia memang orangnya kalem dari dulu.”

Namun, psikologi modern menunjukkan hal yang berbeda. Ketenangan di bawah tekanan bukanlah bakat alami semata. Itu adalah hasil dari kebiasaan mental dan emosional yang dilatih secara konsisten. Orang-orang yang tampak “cool” dalam situasi sulit sebenarnya telah membangun sistem internal yang membantu mereka mengelola stres, bukan menghindarinya.

Dilansir dari Silicon Canals, terdapat 7 kebiasaan utama yang mereka kembangkan:

1. Mereka Tidak Bereaksi Secara Otomatis

Saat tekanan datang, reaksi pertama manusia biasanya emosional: panik, marah, atau cemas. Namun orang yang tenang tidak langsung bereaksi.

Mereka memberi jeda.

Dalam psikologi, ini disebut response inhibition—kemampuan untuk menahan reaksi impulsif. Dengan jeda beberapa detik saja, mereka memberi ruang bagi otak rasional untuk mengambil alih, bukan emosi semata.

Hasilnya: keputusan yang lebih jernih dan minim penyesalan.

2. Mereka Melatih Pernapasan untuk Mengendalikan Tubuh

Ketika stres meningkat, tubuh ikut bereaksi: detak jantung naik, napas pendek, otot tegang.

Orang yang tenang tahu satu hal penting:

mengendalikan napas = mengendalikan sistem saraf.

Teknik sederhana seperti menarik napas dalam selama 4 detik, menahan 4 detik, lalu menghembuskan perlahan bisa menurunkan respons stres secara signifikan.

Mereka tidak menunggu panik—mereka sudah terbiasa melatih ini bahkan saat kondisi normal.

3. Mereka Mengubah Cara Memandang Masalah