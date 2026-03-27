Orang yang Membaca Sebelum Tidur Setiap Malam Biasanya Memiliki 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh distraksi digital, kebiasaan membaca sebelum tidur sering kali dianggap sebagai aktivitas sederhana yang menenangkan. Namun, di balik kebiasaan ini, psikologi melihat sesuatu yang lebih dalam.

Orang yang rutin membaca sebelum tidur tidak hanya sekadar mengisi waktu luang, tetapi juga mencerminkan pola pikir, emosi, dan karakter tertentu yang berkembang secara konsisten.

Dilansir dari Silicon Canals, terdapat tujuh kepribadian yang sering dimiliki oleh orang yang gemar membaca sebelum tidur setiap malam.

1. Memiliki Tingkat Empati yang Tinggi

Membaca, terutama buku fiksi, membantu seseorang memahami sudut pandang orang lain. Ketika seseorang tenggelam dalam cerita, ia secara tidak langsung “hidup” dalam pengalaman tokoh-tokohnya. Hal ini melatih otak untuk merasakan emosi orang lain, sehingga meningkatkan empati.

Orang yang membaca sebelum tidur cenderung lebih peka terhadap perasaan orang lain dan lebih mudah memahami situasi sosial.

2. Cenderung Lebih Tenang dan Stabil Secara Emosional

Membaca sebelum tidur membantu menenangkan pikiran setelah hari yang melelahkan. Aktivitas ini bisa menurunkan stres dan mengalihkan fokus dari kecemasan.

Karena itu, mereka yang memiliki kebiasaan ini biasanya lebih mampu mengelola emosi, tidak mudah panik, dan memiliki ketenangan batin yang lebih baik.

3. Disiplin dan Konsisten

Melakukan sesuatu setiap malam membutuhkan komitmen. Orang yang membaca sebelum tidur menunjukkan bahwa mereka mampu membangun rutinitas dan menjaganya dalam jangka panjang.

Ini adalah tanda dari kepribadian yang disiplin, terstruktur, dan memiliki kontrol diri yang baik.

4. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Kebiasaan membaca mencerminkan keinginan untuk terus belajar. Mereka tidak puas hanya dengan informasi yang sudah dimiliki, tetapi selalu ingin mengeksplorasi ide baru, wawasan baru, dan perspektif baru.

Rasa ingin tahu ini sering kali membuat mereka lebih terbuka terhadap perubahan dan perkembangan.

5. Imajinatif dan Kreatif

Membaca, terutama karya sastra, merangsang imajinasi. Otak membangun dunia, karakter, dan alur cerita secara aktif.

Orang yang membaca sebelum tidur biasanya memiliki daya imajinasi yang kuat dan sering kali lebih kreatif dalam memecahkan masalah atau mengekspresikan diri.

6. Lebih Reflektif dan Introspektif