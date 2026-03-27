Orang Berhenti Mengatakan “Saya Baik-Baik Saja” dan Mulai Mengatakan yang Sebenarnya Terjadi, BIasanya Mengembangkan 6 Kepribadian yang Mulai Muncul Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada satu kalimat yang hampir semua orang pernah ucapkan: “Saya baik-baik saja.”

Padahal, sering kali itu tidak benar.

Kalimat ini sudah seperti tameng sosial—aman, cepat, dan tidak mengundang pertanyaan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang mulai meninggalkan kebiasaan ini. Mereka mulai berbicara lebih jujur tentang perasaan, tekanan, dan kondisi mental mereka.

Menariknya, menurut psikologi, ketika seseorang mulai berhenti berpura-pura “baik-baik saja” dan mulai jujur, ada pola perubahan kepribadian yang sering muncul. Bukan berarti mereka berubah menjadi orang lain—melainkan sisi diri yang sebelumnya tertekan mulai muncul ke permukaan.

Dilansir dari Silicon Canals, terdapat 6 kepribadian yang biasanya mulai berkembang:

1. Si Jujur Emosional (Emotionally Honest Individual)

Orang ini mulai berani mengatakan hal-hal seperti:

“Saya lagi capek banget.”

“Saya sebenarnya lagi sedih.”

“Saya butuh waktu sendiri.”

Kejujuran ini bukan kelemahan—justru tanda kesadaran diri yang tinggi. Dalam psikologi, ini disebut sebagai emotional awareness, yaitu kemampuan mengenali dan mengekspresikan emosi dengan tepat.

Mereka tidak lagi merasa harus menyenangkan semua orang.

2. Si Penetap Batas (Boundary Setter)

Dulu mungkin mereka selalu bilang “iya” demi menjaga hubungan.

Sekarang mereka mulai berkata:

“Saya nggak bisa.”

“Saya butuh istirahat.”

“Itu terlalu banyak untuk saya.”

Ini adalah tanda berkembangnya healthy boundaries. Orang ini mulai memahami bahwa menjaga diri sendiri sama pentingnya dengan menjaga orang lain.

Dan ya, terkadang orang lain tidak suka—tapi itu bagian dari proses.