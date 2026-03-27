Irfan Ferdiansyah
27 Maret 2026, 22.37 WIB

Jika Seseorang Terus-Menerus Mengeluh Tidak Punya Waktu, Tetapi Menghabiskan Dua Jam Setiap Malam untuk Membuka Ponsel, Biasanya Mereka Miliki 7 Pola Masalah Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menghabiskan waktu di malam hari dengan membuka ponsel. (Freepik/ake1150sb) - Image

seseorang yang menghabiskan waktu di malam hari dengan membuka ponsel. (Freepik/ake1150sb)


JawaPos.com - Di era digital saat ini, keluhan “tidak punya waktu” menjadi sangat umum. Banyak orang merasa hari mereka terlalu padat, tugas menumpuk, dan waktu terasa selalu kurang. Namun, jika diamati lebih dalam, sering kali ada paradoks yang mencolok: orang yang sama bisa menghabiskan berjam-jam setiap malam scrolling media sosial, menonton video pendek, atau sekadar berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain tanpa tujuan jelas.

Fenomena ini bukan sekadar masalah manajemen waktu biasa. Dalam psikologi, perilaku ini sering mencerminkan pola yang lebih dalam—terkait kebiasaan, emosi, hingga cara seseorang memandang dirinya sendiri dan hidupnya.

Dilansir dari Silicon Canals, terdapat 7 pola masalah psikologis yang sering muncul pada orang yang merasa “tidak punya waktu” tetapi tetap menghabiskan banyak waktu di ponsel.

1. Ilusi Produktivitas (Productivity Illusion)

Banyak orang merasa sibuk sepanjang hari, tetapi sebenarnya tidak produktif. Mereka mungkin mengerjakan banyak hal kecil, namun menghindari tugas yang benar-benar penting.

Menghabiskan waktu di ponsel sering menjadi “hadiah palsu” setelah merasa lelah, padahal kelelahan itu sendiri berasal dari kurangnya fokus dan prioritas. Ini menciptakan siklus:

Tidak fokus → pekerjaan lama selesai
Merasa lelah → cari pelarian di ponsel
Waktu habis → semakin merasa tidak punya waktu
2. Penghindaran Emosional (Emotional Avoidance)

Dalam psikologi, scrolling tanpa henti sering dianggap sebagai bentuk escape behavior—cara untuk menghindari perasaan tidak nyaman.

Orang yang:

stres
cemas
merasa kewalahan

cenderung menggunakan ponsel sebagai distraksi. Bukan karena mereka punya waktu, tapi karena mereka ingin “lari” dari realitas.

Ironisnya, semakin sering menghindar, semakin besar tekanan yang menumpuk.

3. Ketidakjelasan Prioritas Hidup

Orang yang benar-benar tahu apa yang penting bagi mereka biasanya lebih tegas dalam menggunakan waktu. Sebaliknya, jika seseorang terus merasa “tidak punya waktu,” bisa jadi mereka belum jelas tentang:

tujuan hidup
prioritas utama
apa yang benar-benar bernilai

Tanpa arah yang jelas, waktu akan mudah diisi oleh hal-hal yang instan dan tidak bermakna—seperti scrolling tanpa tujuan.

4. Kecanduan Dopamin Digital

Aplikasi media sosial dirancang untuk memberikan dopamine hits secara cepat—melalui notifikasi, video pendek, dan konten tanpa akhir.

Ketika seseorang terbiasa mendapatkan hiburan instan:

fokus jangka panjang menurun
toleransi terhadap kebosanan berkurang
tugas yang membutuhkan usaha terasa lebih berat

Akhirnya, mereka memilih ponsel dibanding pekerjaan penting, lalu menyimpulkan: “Saya tidak punya waktu.”

5. Self-Sabotage (Menyabotase Diri Sendiri)

Secara tidak sadar, sebagian orang menghambat kemajuan dirinya sendiri. Ini bisa terjadi karena:

takut gagal
takut sukses
merasa tidak cukup baik

Menghabiskan waktu di ponsel menjadi cara aman untuk “menunda” kemajuan tanpa harus menghadapi risiko.

Mereka tidak benar-benar kehabisan waktu—mereka menghindari langkah yang bisa mengubah hidup mereka.

6. Kurangnya Batasan (Poor Boundaries)

Banyak orang tidak memiliki batas yang jelas antara:

waktu kerja dan waktu istirahat
waktu pribadi dan waktu digital

Tanpa batasan:

ponsel selalu “boleh” diakses
waktu istirahat berubah jadi waktu scrolling
waktu tidur berkurang

Ini membuat hari terasa penuh, padahal sebagian besar waktu terfragmentasi dan tidak terkontrol.

7. Identitas sebagai “Orang Sibuk”

Ada juga aspek psikologis yang lebih halus: sebagian orang mengidentifikasi diri mereka sebagai “orang yang selalu sibuk.”

Mengatakan “saya tidak punya waktu” bisa menjadi:

pembenaran
bentuk perlindungan diri
bahkan status sosial

Namun di balik itu, kebiasaan menggunakan waktu tidak selalu selaras dengan narasi tersebut.

Penutup: Ini Bukan Tentang Waktu, Tapi Kesadaran

Masalah utama di sini bukan kekurangan waktu—melainkan kurangnya kesadaran dalam menggunakan waktu.

Setiap orang memiliki 24 jam yang sama. Perbedaannya terletak pada:

bagaimana kita mengelola perhatian
bagaimana kita menghadapi emosi
bagaimana kita menentukan prioritas

Mengurangi waktu di ponsel bukan sekadar soal disiplin, tetapi juga tentang memahami diri sendiri:

Apa yang sebenarnya kita hindari?
Apa yang benar-benar penting bagi kita?
Kenapa kita memilih distraksi dibanding tindakan?

Ketika seseorang mulai jujur terhadap dirinya sendiri, perubahan biasanya terjadi secara alami. Waktu yang sebelumnya “tidak ada” tiba-tiba menjadi tersedia—bukan karena bertambah, tetapi karena digunakan dengan lebih sadar.***
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Tiba-Tiba Kantong Terisi! 7 Shio Ini Diramal Mendapatkan Uang Mendadak di Penghujung Bulan - Image
Zodiak

Tiba-Tiba Kantong Terisi! 7 Shio Ini Diramal Mendapatkan Uang Mendadak di Penghujung Bulan

27 Maret 2026, 22.22 WIB

Akhir Bulan Sukses Besar! 4 Shio Ini Diprediksi Mendapatkan Rezeki Berlimpah yang Menguntungkan - Image
Zodiak

Akhir Bulan Sukses Besar! 4 Shio Ini Diprediksi Mendapatkan Rezeki Berlimpah yang Menguntungkan

27 Maret 2026, 22.18 WIB

Sudah Siap Jadi Kaya Raya? 5 Shio Ini Akan Mengalami Lonjakan Keuangan Besar di Tahun Kuda Api 2026 - Image
Zodiak

Sudah Siap Jadi Kaya Raya? 5 Shio Ini Akan Mengalami Lonjakan Keuangan Besar di Tahun Kuda Api 2026

27 Maret 2026, 22.15 WIB

Terpopuler

1

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

2

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

3

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

4

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

5

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

6

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

7

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

8

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

9

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

10

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

