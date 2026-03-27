Jika Seseorang Terus-Menerus Mengeluh Tidak Punya Waktu, Tetapi Menghabiskan Dua Jam Setiap Malam untuk Membuka Ponsel, Biasanya Mereka Miliki 7 Pola Masalah Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Di era digital saat ini, keluhan “tidak punya waktu” menjadi sangat umum. Banyak orang merasa hari mereka terlalu padat, tugas menumpuk, dan waktu terasa selalu kurang. Namun, jika diamati lebih dalam, sering kali ada paradoks yang mencolok: orang yang sama bisa menghabiskan berjam-jam setiap malam scrolling media sosial, menonton video pendek, atau sekadar berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain tanpa tujuan jelas.



Fenomena ini bukan sekadar masalah manajemen waktu biasa. Dalam psikologi, perilaku ini sering mencerminkan pola yang lebih dalam—terkait kebiasaan, emosi, hingga cara seseorang memandang dirinya sendiri dan hidupnya.



Dilansir dari Silicon Canals, terdapat 7 pola masalah psikologis yang sering muncul pada orang yang merasa “tidak punya waktu” tetapi tetap menghabiskan banyak waktu di ponsel.



1. Ilusi Produktivitas (Productivity Illusion)



Banyak orang merasa sibuk sepanjang hari, tetapi sebenarnya tidak produktif. Mereka mungkin mengerjakan banyak hal kecil, namun menghindari tugas yang benar-benar penting.



Menghabiskan waktu di ponsel sering menjadi “hadiah palsu” setelah merasa lelah, padahal kelelahan itu sendiri berasal dari kurangnya fokus dan prioritas. Ini menciptakan siklus:



Tidak fokus → pekerjaan lama selesai

Merasa lelah → cari pelarian di ponsel

Waktu habis → semakin merasa tidak punya waktu

2. Penghindaran Emosional (Emotional Avoidance)



Dalam psikologi, scrolling tanpa henti sering dianggap sebagai bentuk escape behavior—cara untuk menghindari perasaan tidak nyaman.



Orang yang:



stres

cemas

merasa kewalahan



cenderung menggunakan ponsel sebagai distraksi. Bukan karena mereka punya waktu, tapi karena mereka ingin “lari” dari realitas.



Ironisnya, semakin sering menghindar, semakin besar tekanan yang menumpuk.



3. Ketidakjelasan Prioritas Hidup



Orang yang benar-benar tahu apa yang penting bagi mereka biasanya lebih tegas dalam menggunakan waktu. Sebaliknya, jika seseorang terus merasa “tidak punya waktu,” bisa jadi mereka belum jelas tentang:



tujuan hidup

prioritas utama

apa yang benar-benar bernilai



Tanpa arah yang jelas, waktu akan mudah diisi oleh hal-hal yang instan dan tidak bermakna—seperti scrolling tanpa tujuan.



4. Kecanduan Dopamin Digital



Aplikasi media sosial dirancang untuk memberikan dopamine hits secara cepat—melalui notifikasi, video pendek, dan konten tanpa akhir.



Ketika seseorang terbiasa mendapatkan hiburan instan:



fokus jangka panjang menurun

toleransi terhadap kebosanan berkurang

tugas yang membutuhkan usaha terasa lebih berat



Akhirnya, mereka memilih ponsel dibanding pekerjaan penting, lalu menyimpulkan: “Saya tidak punya waktu.”



5. Self-Sabotage (Menyabotase Diri Sendiri)



Secara tidak sadar, sebagian orang menghambat kemajuan dirinya sendiri. Ini bisa terjadi karena:



takut gagal

takut sukses

merasa tidak cukup baik



Menghabiskan waktu di ponsel menjadi cara aman untuk “menunda” kemajuan tanpa harus menghadapi risiko.



Mereka tidak benar-benar kehabisan waktu—mereka menghindari langkah yang bisa mengubah hidup mereka.



6. Kurangnya Batasan (Poor Boundaries)



Banyak orang tidak memiliki batas yang jelas antara:



waktu kerja dan waktu istirahat

waktu pribadi dan waktu digital



Tanpa batasan:



ponsel selalu “boleh” diakses

waktu istirahat berubah jadi waktu scrolling

waktu tidur berkurang



Ini membuat hari terasa penuh, padahal sebagian besar waktu terfragmentasi dan tidak terkontrol.



7. Identitas sebagai “Orang Sibuk”



Ada juga aspek psikologis yang lebih halus: sebagian orang mengidentifikasi diri mereka sebagai “orang yang selalu sibuk.”



Mengatakan “saya tidak punya waktu” bisa menjadi:



pembenaran

bentuk perlindungan diri

bahkan status sosial



Namun di balik itu, kebiasaan menggunakan waktu tidak selalu selaras dengan narasi tersebut.



Penutup: Ini Bukan Tentang Waktu, Tapi Kesadaran



Masalah utama di sini bukan kekurangan waktu—melainkan kurangnya kesadaran dalam menggunakan waktu.



Setiap orang memiliki 24 jam yang sama. Perbedaannya terletak pada:



bagaimana kita mengelola perhatian

bagaimana kita menghadapi emosi

bagaimana kita menentukan prioritas



Mengurangi waktu di ponsel bukan sekadar soal disiplin, tetapi juga tentang memahami diri sendiri:



Apa yang sebenarnya kita hindari?

Apa yang benar-benar penting bagi kita?

Kenapa kita memilih distraksi dibanding tindakan?



