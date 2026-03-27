Irfan Ferdiansyah
27 Maret 2026, 22.40 WIB

Orang yang Tidak Pernah Panik, Tidak Pernah Meninggikan Suara, dan Selalu Memiliki Rencana, Mereka Biasanya Memiliki 7 Sifat Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam setiap lingkaran sosial—baik keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja—selalu ada satu atau dua orang yang tampak berbeda. Saat orang lain gelisah, mereka tetap tenang. Ketika situasi memanas, suara mereka tetap rendah dan stabil. Dan saat banyak orang bingung harus berbuat apa, mereka sudah memiliki rencana yang jelas.

Orang-orang seperti ini sering dianggap “kuat secara mental” atau “punya kontrol diri tinggi.” Namun, menurut psikologi, ketenangan mereka bukanlah kebetulan. Ada pola sifat tertentu yang membentuk cara mereka berpikir, merespons, dan bertindak.

Dilansir dari Silicon Canals, terdapat 7 sifat utama yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang jarang panik, tidak mudah terpancing emosi, dan selalu siap menghadapi situasi.

1. Regulasi Emosi yang Sangat Baik

Orang yang tenang bukan berarti tidak punya emosi. Mereka tetap merasakan stres, marah, atau cemas—tetapi mereka mampu mengelolanya.

Dalam psikologi, ini disebut emotional regulation. Mereka tidak langsung bereaksi terhadap emosi, melainkan memberi jeda. Mereka menyadari apa yang mereka rasakan, lalu memilih respons yang paling rasional.

Alih-alih:

bereaksi impulsif,
atau meledak-ledak,

mereka cenderung:

menarik napas,
berpikir,
lalu bertindak dengan sadar.
2. Berpikir Jernih di Bawah Tekanan

Saat banyak orang panik, kemampuan berpikir biasanya menurun. Tapi orang dengan mental kuat justru sebaliknya—mereka menjadi lebih fokus.

Mereka terbiasa memisahkan:

fakta vs asumsi
masalah vs reaksi emosional

Hal ini membuat mereka bisa melihat situasi secara objektif, bahkan ketika tekanan tinggi.

Mereka tidak bertanya:

“Kenapa ini terjadi padaku?”

Melainkan:

“Apa yang bisa saya lakukan sekarang?”

3. Memiliki Pola Pikir Antisipatif

Salah satu alasan mereka jarang panik adalah karena mereka sudah “bersiap” sebelumnya.

Mereka punya kebiasaan:

memikirkan kemungkinan terburuk
menyiapkan rencana cadangan
mempertimbangkan risiko

Ini disebut anticipatory thinking dalam psikologi.

Bukan berarti mereka pesimis—justru sebaliknya. Mereka realistis dan strategis.

4. Kontrol Diri yang Tinggi

Tidak meninggikan suara bukan hanya soal sopan santun, tapi juga soal kontrol diri.

Orang seperti ini:

tidak mudah terpancing provokasi
tidak merasa perlu “menang” dalam setiap argumen
mampu menahan dorongan untuk bereaksi berlebihan

Mereka memahami bahwa reaksi emosional yang berlebihan sering memperburuk keadaan.

5. Tidak Bergantung pada Validasi Emosional

Banyak orang meninggikan suara atau panik karena merasa tidak didengar atau tidak dihargai.

Sebaliknya, orang yang tenang:

tidak bergantung pada pengakuan orang lain
tidak merasa harga dirinya terancam oleh situasi
lebih fokus pada solusi daripada persepsi orang

Ini membuat mereka tetap stabil bahkan dalam konflik sosial.

6. Memiliki Rasa Tanggung Jawab Internal (Internal Locus of Control)

Dalam psikologi, ada konsep locus of control—apakah seseorang merasa hidupnya dikendalikan oleh dirinya sendiri atau oleh faktor luar.

Orang yang tenang biasanya memiliki internal locus of control, artinya mereka percaya:

tindakan mereka berpengaruh
mereka punya kendali atas respons mereka
mereka bisa memperbaiki keadaan

Karena itu, mereka tidak mudah panik. Mereka merasa “punya pegangan.”

7. Terbiasa Menghadapi Ketidakpastian

Ketenangan sering lahir dari pengalaman.

Orang-orang ini biasanya:

sudah pernah menghadapi situasi sulit
belajar dari kegagalan
terbiasa dengan hal-hal yang tidak pasti

Alih-alih takut pada ketidakpastian, mereka menerimanya sebagai bagian dari hidup.

Mereka tahu:

Tidak semua hal bisa dikontrol, tapi respons mereka bisa.

Penutup

Orang yang tidak pernah panik, tidak meninggikan suara, dan selalu punya rencana bukanlah “manusia tanpa emosi.” Mereka justru sangat sadar akan emosi—dan itulah kekuatan mereka.

Ketenangan mereka dibangun dari:

kebiasaan berpikir
latihan mental
pengalaman hidup

Kabar baiknya, sifat-sifat ini bukan bawaan lahir semata. Siapa pun bisa melatihnya.

Mulai dari hal sederhana:

menunda reaksi saat emosi muncul
belajar melihat masalah secara objektif
membiasakan diri membuat rencana

Seiring waktu, kamu juga bisa menjadi orang yang tetap tenang saat dunia di sekitarmu terasa kacau.
***
Editor: Novia Tri Astuti
