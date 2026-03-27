JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak perempuan mengalami perubahan signifikan dalam cara mereka memandang hidup, menghadapi masalah, dan mengelola emosi.

Jika di usia muda segala sesuatu terasa lebih intens dan penuh gejolak, maka memasuki fase dewasa, ketenangan justru menjadi kualitas yang semakin menonjol.

Hal ini bukan terjadi begitu saja, melainkan terbentuk dari pengalaman hidup, pembelajaran emosional, serta kebiasaan yang secara perlahan dibangun dari waktu ke waktu.

Dalam perspektif psikologi, ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk merespons situasi dengan lebih bijak, stabil, dan tidak reaktif.

Perempuan yang semakin tenang biasanya telah melewati berbagai fase kehidupan yang membentuk kedewasaan emosional mereka. Mereka belajar mana yang perlu dipikirkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan.

Dirangkum dari laman Expert Editor, inilah berbagai kebiasaan sederhana namun berdampak besar dalam membentuk ketenangan perempuan seiring bertambahnya usia.

Kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membantu menjaga kesehatan mental dalam jangka panjang.

Selengkapnya, berikut ini adalah 9 kebiasaan yang membuat perempuan semakin tenang seiring bertambahnya usia menurut pandangan psikologi.

1. Tidak Lagi Memaksakan Segalanya Harus Sempurna

Perempuan yang semakin dewasa biasanya mulai memahami bahwa kesempurnaan adalah hal yang tidak realistis.

Mereka belajar menerima kekurangan diri dan situasi yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dengan melepaskan standar yang terlalu tinggi, beban pikiran pun menjadi lebih ringan.

2. Lebih Selektif dalam Memilih Lingkungan

Ketenangan sering kali datang dari lingkungan yang sehat. Perempuan yang lebih matang cenderung memilih untuk berada di sekitar orang-orang yang mendukung dan membawa energi positif.

Mereka tidak lagi merasa perlu mempertahankan hubungan yang justru menguras emosi.