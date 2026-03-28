Zulfa Putri Hardiyati
28 Maret 2026, 13.54 WIB

5 Realita “Menjadi Dewasa” yang Diam-Diam Dijalani Generasi Terdahulu Tanpa Keluhan, Namun Masih Terasa Berat Bagi Generasi Sekarang

Ilustrasi kekuatan memori orang generasi lama yang hilang di era smartphone sekarang ini (Geediting)

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, ada satu fase yang tidak pernah benar-benar diajarkan secara utuh, tetapi pasti akan dijalani oleh setiap manusia: menjadi dewasa. Fase ini bukan sekadar tentang usia yang bertambah, melainkan tentang perubahan cara berpikir, cara merespons kehidupan, hingga cara memikul tanggung jawab tanpa selalu mencari pelarian.

Fenomena “adulting” yang sering digaungkan generasi masa kini sebenarnya bukan hal baru. Ia hanyalah bentuk modern dari realita lama yang dulu dijalani generasi terdahulu—namun dengan sikap yang berbeda.

Jika dulu banyak hal dijalani dalam diam, kini justru sering diungkapkan dalam bentuk keluhan, candaan, atau bahkan keresahan yang dibagikan secara terbuka.

Dilansir dari yourtango.com, penulis Judith Tutin mengulas bagaimana ada perbedaan mencolok antara cara generasi lama dan generasi sekarang dalam menghadapi realita kehidupan dewasa.

Berikut lima realita “menjadi dewasa” yang sebenarnya sudah lama ada, namun kini terasa lebih berat bagi sebagian orang:

1.      Mengendalikan Perasaan di Tengah Kewajiban yang Tidak Selalu Menyenangkan

Menjadi dewasa bukan hanya soal melakukan hal-hal yang terlihat “dewasa”, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mengelola perasaan saat menjalaninya.

Tidak semua tugas terasa menyenangkan—bahkan sebagian besar justru melelahkan secara emosional.

Generasi terdahulu cenderung tetap menjalani kewajiban tanpa banyak mempertanyakan perasaan mereka. Sementara itu, generasi sekarang lebih sadar akan emosi yang muncul, termasuk rasa malas, jenuh, atau keinginan untuk melakukan hal lain yang lebih menyenangkan.

Di sinilah letak tantangannya: tetap melakukan hal yang perlu dilakukan meski hati tidak sepenuhnya ingin.

1.      Memikul Tanggung Jawab Hidup Secara Mandiri

Kehidupan dewasa identik dengan tanggung jawab yang datang tanpa jeda. Mulai dari urusan finansial, pekerjaan, hingga kebutuhan sehari-hari, semuanya harus diatur sendiri.

Generasi sebelumnya terbiasa menjalani ini sebagai bagian dari kehidupan yang tidak bisa ditawar. Sementara kini, banyak orang menyadari betapa kompleksnya tanggung jawab tersebut—dan tidak jarang merasa kewalahan.

Baik hidup sendiri maupun bersama pasangan, tanggung jawab tidak pernah benar-benar berkurang. Justru, ia terus berkembang seiring waktu.

2.      Mengelola Hubungan dengan Kedewasaan Emosional

