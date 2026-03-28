Orang yang Lebih Suka Mengirim Pesan Teks ketimbang Menelepon Biasanya Memiliki 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, komunikasi telah mengalami pergeseran besar. Jika dulu percakapan telepon menjadi cara utama untuk berinteraksi, kini banyak orang justru lebih nyaman mengirim pesan teks. Entah melalui WhatsApp, Telegram, atau platform lainnya, mengetik terasa lebih “aman” dibanding berbicara langsung.



Fenomena ini bukan sekadar soal kebiasaan atau tren teknologi. Dalam perspektif psikologi, preferensi terhadap komunikasi teks dapat mencerminkan karakter dan cara seseorang memproses dunia di sekitarnya. Menariknya, orang yang lebih suka chat daripada telepon sering kali memiliki pola kepribadian tertentu.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (24/3), terdapat 7 kepribadian yang umum dimiliki oleh mereka yang lebih memilih pesan teks dibanding panggilan telepon:



1. Cenderung Introvert atau Menyukai Ruang Pribadi



Salah satu ciri paling umum adalah kecenderungan introversi. Bukan berarti mereka anti sosial, tetapi mereka mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari interaksi langsung.



Berbicara di telepon sering kali terasa “menuntut” karena harus merespons secara spontan. Sebaliknya, pesan teks memberi ruang untuk berpikir, menyusun kata, dan menjaga batas kenyamanan.



2. Lebih Reflektif dan Suka Memikirkan Kata-Kata



Orang yang lebih suka mengetik biasanya memiliki gaya berpikir reflektif. Mereka tidak ingin salah bicara atau menyesal setelah mengucapkan sesuatu.



Dengan pesan teks, mereka bisa:



Mengedit sebelum mengirim

Memilih kata yang tepat

Menghindari kesalahpahaman



Hal ini menunjukkan kecenderungan berpikir yang lebih hati-hati dan mendalam.



3. Memiliki Tingkat Kecemasan Sosial yang Lebih Tinggi



Beberapa penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang dengan kecemasan sosial cenderung menghindari komunikasi langsung, termasuk telepon.



Panggilan telepon bisa memicu:



Tekanan untuk merespons cepat

Ketakutan akan penilaian orang lain

Kecanggungan dalam percakapan



Pesan teks memberikan kontrol yang lebih besar, sehingga terasa lebih aman secara emosional.



4. Menghargai Kontrol dalam Interaksi



Dalam percakapan telepon, ritme ditentukan secara real-time. Tidak ada jeda panjang untuk berpikir.



Sebaliknya, komunikasi teks memberi kontrol penuh:



Kapan membalas

Seberapa panjang respons

Bagaimana nada komunikasi



Orang dengan kebutuhan kontrol tinggi dalam interaksi sosial cenderung lebih nyaman dengan format ini.



5. Multitasker yang Efisien



Orang yang sibuk atau terbiasa multitasking sering memilih teks karena lebih fleksibel.



Mereka bisa:



Membalas sambil bekerja

Menunda tanpa tekanan

Mengatur prioritas komunikasi



Telepon dianggap “mengganggu alur” karena menuntut perhatian penuh.



6. Lebih Sensitif terhadap Nada dan Emosi



Menariknya, beberapa orang justru merasa lebih aman mengekspresikan emosi lewat teks. Mereka bisa menggunakan emoji, tanda baca, atau kata-kata yang dipilih dengan hati-hati.



Namun di sisi lain, mereka juga bisa sangat sensitif terhadap:



Cara orang membalas

Waktu respons

Pilihan kata



Ini menunjukkan tingkat kepekaan emosional yang tinggi.



7. Menghindari Konflik atau Situasi Tidak Nyaman



Telepon sering kali terasa lebih “konfrontatif”, terutama jika membahas hal sensitif. Tidak ada waktu untuk menghindar atau berpikir panjang.



Orang yang cenderung menghindari konflik biasanya lebih memilih teks karena:



Bisa menyusun respons dengan tenang

Menghindari reaksi spontan

Mengurangi intensitas emosi



Ini bukan kelemahan, melainkan strategi untuk menjaga stabilitas emosional.



Apakah Ini Hal yang Buruk?



Tidak sama sekali. Preferensi terhadap pesan teks bukan berarti seseorang kurang komunikatif atau tidak peduli. Justru, ini menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan psikologis masing-masing individu.



Namun, penting juga untuk tetap fleksibel. Dalam beberapa situasi—seperti diskusi penting atau hubungan yang lebih dalam—komunikasi langsung tetap memiliki peran yang tidak tergantikan.



Kesimpulan



Pilihan antara menelepon atau mengirim pesan teks bukan sekadar soal praktis, tetapi juga berkaitan dengan kepribadian. Orang yang lebih suka chat biasanya:



Lebih reflektif

Menghargai kontrol

Sensitif secara emosional

Cenderung introvert atau berhati-hati



