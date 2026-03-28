10 Kebiasaan Kecil yang Sering Diabaikan Ini Ternyata Menjadi Penentu Utama Kualitas Tidur

JawaPos.com - Tidur yang berkualitas bukan hanya soal berapa lama kita terlelap, tetapi juga tentang apa yang kita lakukan sebelum kepala menyentuh bantal.

Banyak orang merasa sudah cukup tidur, namun tetap bangun dalam keadaan lelah, tidak fokus, dan kehilangan energi sepanjang hari.

Tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan kecil sebelum tidur justru menjadi penyebab utama kualitas istirahat yang buruk.

Hal ini diungkap dalam artikel di yourtango.com, yang menjelaskan bahwa ada beberapa hal sederhana yang jika dihindari sebelum tidur, bisa membuat seseorang tidur jauh lebih nyenyak dibandingkan kebanyakan orang.

Berikut 10 hal yang sebaiknya dihindari sebelum tidur agar kualitas istirahatmu meningkat drastis:

1. Mengonsumsi kafein terlalu dekat dengan waktu tidur

Kafein adalah stimulan yang dapat bertahan lama di dalam tubuh, bahkan hingga 12 jam setelah dikonsumsi. Artinya, secangkir kopi di sore hari saja sudah cukup untuk mengganggu ritme tidur alami tubuhmu di malam hari.

Selain membuat sulit terlelap, kafein juga memicu aktivitas hormon stres seperti kortisol yang membuat tubuh tetap “terjaga” saat seharusnya beristirahat.

2. Makan makanan tinggi gula atau karbohidrat sebelum tidur

Camilan manis atau tinggi karbohidrat memang terasa menenangkan, tetapi efeknya justru sebaliknya.

Lonjakan gula darah akan diikuti penurunan drastis, yang memicu adrenalin dan membuatmu terbangun di tengah malam.

Sebagai gantinya, makanan berprotein ringan jauh lebih stabil untuk tubuh sebelum tidur.

3. Membiarkan kamar tidur dalam kondisi berantakan