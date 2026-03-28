Irfan Ferdiansyah
28 Maret 2026, 14.56 WIB

7 Tanda Seseorang Sangat Tidak Bahagia dengan Hidupnya Meski Terlihat Sempurna di Media Sosial Menurut Psikologi

seseorang yang sangat sempurna di media sosial / freepik

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial sering menjadi “panggung” untuk menampilkan kehidupan terbaik seseorang. Foto liburan, pencapaian karier, hubungan romantis, hingga gaya hidup yang tampak ideal—semuanya tersaji rapi dan mengesankan. Namun, psikologi mengingatkan kita bahwa apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan kondisi batin yang sebenarnya.

Banyak orang yang tampak bahagia di media sosial justru menyimpan ketidakpuasan, kesepian, atau bahkan tekanan emosional yang mendalam.

Dilansir dari Geediting pada Jumat (20/3), terdapat tujuh tanda yang sering muncul ketika seseorang sebenarnya tidak bahagia dengan hidupnya, meskipun terlihat “sempurna” di dunia maya.

1. Terlalu Sering Mencari Validasi

Salah satu tanda paling umum adalah kebutuhan berlebihan akan pengakuan dari orang lain. Mereka sering mengunggah sesuatu bukan karena ingin berbagi, tetapi karena ingin mendapatkan “likes”, komentar, atau pujian.

Menurut psikologi, ini berkaitan dengan external validation, yaitu ketergantungan pada penilaian orang lain untuk merasa berharga. Semakin sering seseorang membutuhkan validasi eksternal, semakin besar kemungkinan ia tidak merasa cukup dengan dirinya sendiri.

2. Hidup Terasa Seperti Kompetisi

Orang yang tidak bahagia cenderung membandingkan hidupnya dengan orang lain secara terus-menerus. Media sosial memperparah hal ini karena mereka selalu melihat “highlight” kehidupan orang lain.

Akibatnya, muncul perasaan iri, tidak cukup baik, dan tekanan untuk selalu tampil lebih unggul. Mereka mungkin terlihat sukses, tetapi di dalam hati merasa tertinggal.

3. Obsesi dengan Citra Sempurna

Mereka sangat berhati-hati dalam mengatur tampilan hidupnya di media sosial—mulai dari foto, caption, hingga timing posting. Semua harus terlihat ideal.

Psikologi menyebut ini sebagai impression management, yaitu usaha untuk mengontrol bagaimana orang lain melihat diri kita. Ketika ini dilakukan secara berlebihan, sering kali menjadi tanda bahwa seseorang menyembunyikan ketidakpuasan atau rasa tidak aman.

4. Menghindari Keaslian (Authenticity)

Orang yang bahagia cenderung lebih autentik—mereka tidak takut menunjukkan sisi manusiawinya. Sebaliknya, orang yang tidak bahagia sering kali hanya menampilkan sisi positif dan menutupi semua hal negatif.

Mereka jarang jujur tentang kesulitan hidup, karena takut dinilai atau merasa tidak cukup baik. Ini menciptakan jarak antara “diri asli” dan “diri yang ditampilkan”, yang lama-lama bisa melelahkan secara emosional.

5. Terlihat Sibuk, Tapi Kehilangan Makna

Di media sosial, mereka tampak selalu produktif: bekerja, traveling, menghadiri acara, atau mencoba hal baru. Namun, semua itu tidak selalu berarti mereka merasa puas.

Psikologi menyebut kondisi ini sebagai empty busyness—kesibukan yang tidak memberikan makna. Seseorang bisa terlihat aktif, tetapi sebenarnya merasa hampa dan kehilangan arah hidup.

6. Sulit Menikmati Momen Nyata

Alih-alih menikmati pengalaman secara langsung, mereka lebih fokus mendokumentasikan dan membagikannya. Momen yang seharusnya bermakna justru terasa seperti “konten”.

Ini bisa menjadi tanda bahwa kebahagiaan mereka bergantung pada bagaimana orang lain melihat pengalaman tersebut, bukan pada pengalaman itu sendiri.

7. Perasaan Kesepian yang Tersembunyi

Ironisnya, seseorang dengan banyak pengikut dan interaksi di media sosial bisa merasa sangat kesepian. Interaksi digital tidak selalu menggantikan koneksi emosional yang nyata.

Menurut psikologi, kebutuhan dasar manusia adalah connection—hubungan yang tulus dan mendalam. Ketika hal ini tidak terpenuhi, seseorang bisa merasa kosong meskipun terlihat “dikelilingi banyak orang”.

Penutup

Media sosial hanyalah potongan kecil dari realitas seseorang. Kehidupan yang terlihat sempurna di layar tidak selalu mencerminkan kebahagiaan yang sesungguhnya.

Memahami tanda-tanda ini penting, bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk lebih peka—baik terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi eksternal atau citra sempurna, melainkan dari penerimaan diri, hubungan yang sehat, dan hidup yang bermakna.

Jika kamu merasa relate dengan beberapa tanda di atas, itu bukan berarti ada yang salah denganmu. Justru itu bisa menjadi awal untuk lebih jujur pada diri sendiri dan mulai membangun kebahagiaan yang lebih autentik.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
