8 Sifat Orang yang Selalu Meminta Maaf, Bahkan Saat Tidak Bersalah Menurut Psikologi



JawaPos.com - Pernahkah kamu bertemu seseorang yang hampir selalu mengatakan “maaf” dalam berbagai situasi—bahkan ketika jelas-jelas mereka tidak melakukan kesalahan? Atau mungkin kamu sendiri sering melakukannya? Sekilas, kebiasaan ini terlihat sebagai tanda kesopanan dan kerendahan hati. Namun dalam perspektif psikologi, perilaku ini sering kali lebih dalam dari sekadar sopan santun.



Orang yang terlalu sering meminta maaf biasanya memiliki pola pikir dan pengalaman emosional tertentu yang membentuk kebiasaan tersebut. Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan sifat yang sering dimiliki oleh mereka menurut sudut pandang psikologi:



1. Empati yang Tinggi



Orang yang sering meminta maaf umumnya memiliki tingkat empati yang tinggi. Mereka sangat peka terhadap perasaan orang lain dan tidak ingin menjadi penyebab ketidaknyamanan, sekecil apa pun itu.



Bahkan ketika situasi sebenarnya bukan kesalahan mereka, mereka tetap merasa perlu meminta maaf demi menjaga perasaan orang lain tetap aman dan nyaman.



2. Takut Akan Konflik



Salah satu alasan paling umum adalah ketakutan terhadap konflik. Bagi mereka, konflik terasa menegangkan, mengancam, atau bahkan menakutkan.



Meminta maaf menjadi cara cepat untuk meredakan potensi konflik, meskipun itu berarti mereka mengorbankan kebenaran atau posisi mereka sendiri.



3. Harga Diri yang Rendah



Orang dengan self-esteem rendah cenderung merasa bahwa mereka “selalu salah” atau “tidak cukup baik.” Akibatnya, mereka lebih mudah menyalahkan diri sendiri bahkan dalam situasi netral.



Permintaan maaf menjadi refleksi dari keyakinan internal bahwa mereka adalah sumber masalah, meskipun kenyataannya tidak demikian.



4. Kebiasaan yang Terbentuk Sejak Kecil



Lingkungan masa kecil sangat berpengaruh. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan di mana mereka sering disalahkan, ditegur berlebihan, atau harus menjaga suasana hati orang lain, mereka bisa mengembangkan kebiasaan meminta maaf sebagai mekanisme bertahan.



Seiring waktu, ini menjadi respons otomatis.



5. Keinginan untuk Menyenangkan Orang Lain (People-Pleasing)



Mereka sering memiliki kecenderungan people-pleasing yang kuat. Mereka ingin disukai, diterima, dan tidak ingin mengecewakan siapa pun.



Meminta maaf menjadi alat untuk menjaga hubungan tetap harmonis, meskipun harus mengorbankan diri sendiri.



6. Sensitivitas Emosional yang Tinggi



Orang seperti ini biasanya sangat sensitif terhadap perubahan suasana, ekspresi wajah, atau nada bicara orang lain.



Sedikit saja tanda ketidaknyamanan dari orang lain bisa membuat mereka merasa bersalah, lalu secara refleks meminta maaf.



7. Rasa Tanggung Jawab yang Berlebihan



Mereka sering merasa bertanggung jawab atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali mereka.



Misalnya, mereka bisa meminta maaf karena cuaca buruk saat mengatur acara, atau karena suasana menjadi canggung padahal bukan mereka penyebabnya.



8. Sulit Menetapkan Batasan (Boundaries)



Orang yang terlalu sering meminta maaf biasanya juga kesulitan menetapkan batasan yang sehat.



Mereka lebih memilih “mengalah” daripada mempertahankan posisi mereka. Permintaan maaf menjadi cara untuk menghindari penolakan atau penilaian negatif dari orang lain.



Apakah Ini Hal yang Buruk?



Tidak selalu. Meminta maaf adalah tanda empati dan kesadaran sosial yang baik. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, hal ini bisa berdampak negatif, seperti:



Mengikis kepercayaan diri

Membuat orang lain meremehkanmu

Menyebabkan kelelahan emosional

Mengaburkan batas antara tanggung jawab diri dan orang lain

Cara Mengatasinya Secara Perlahan



Jika kamu merasa memiliki kebiasaan ini, berikut beberapa langkah yang bisa dicoba:



Sadari kapan kamu meminta maaf tanpa alasan yang jelas

Ganti “maaf” dengan kalimat lain seperti “terima kasih sudah menunggu”

Latih diri untuk menerima bahwa tidak semua hal adalah tanggung jawabmu

Bangun kepercayaan diri secara bertahap

Belajar mengatakan “tidak” tanpa rasa bersalah

Penutup



Kebiasaan meminta maaf secara berlebihan bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan dari pengalaman hidup, kepekaan emosional, dan cara seseorang beradaptasi dengan lingkungannya.



