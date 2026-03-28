Irfan Ferdiansyah
28 Maret 2026, 22.00 WIB

Simak! 8 Hal yang Diungkapkan Kebiasaan Mengemudi Pasangan Anda tentang Cara Mereka Menangani Konflik, Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki kebiasaan saat mengemudi. (Freepik/freepik)



JawaPos.com - Cara seseorang mengemudi sering kali dianggap sekadar kebiasaan teknis di jalan. Namun dalam perspektif psikologi, perilaku saat mengemudi dapat mencerminkan pola emosi, kontrol diri, serta cara seseorang menghadapi tekanan—termasuk dalam hubungan.

Tanpa disadari, gaya mengemudi pasangan Anda bisa memberi petunjuk tentang bagaimana mereka merespons konflik.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan hal yang bisa Anda perhatikan:

1. Cara Mereka Menghadapi Kemacetan

Apakah pasangan Anda tetap tenang saat macet, atau justru mudah kesal dan mengeluh?

Orang yang sabar saat terjebak kemacetan cenderung memiliki regulasi emosi yang baik. Dalam konflik hubungan, mereka biasanya lebih mampu menahan diri, mendengarkan, dan tidak terburu-buru bereaksi.

Sebaliknya, jika pasangan mudah frustrasi di jalan, kemungkinan besar mereka juga sulit menghadapi situasi yang tidak berjalan sesuai harapan dalam hubungan.

2. Respons terhadap Kesalahan Orang Lain

Perhatikan bagaimana pasangan Anda bereaksi saat pengendara lain melakukan kesalahan—apakah mereka marah, membunyikan klakson berlebihan, atau tetap santai?

Reaksi ini mencerminkan tingkat toleransi mereka terhadap kesalahan. Jika mereka mudah menyalahkan orang lain, dalam konflik hubungan mereka mungkin cenderung defensif dan sulit mengakui kesalahan sendiri.

3. Gaya Mengemudi: Agresif atau Tenang

Pengemudi agresif yang sering menyalip, terburu-buru, dan ingin selalu “menang” di jalan, biasanya memiliki kecenderungan kompetitif yang tinggi.

Dalam hubungan, hal ini bisa muncul sebagai keinginan untuk selalu benar saat berdebat. Sementara itu, pengemudi yang tenang cenderung lebih kooperatif dan terbuka untuk kompromi.

4. Kepatuhan terhadap Aturan

Apakah pasangan Anda mematuhi rambu lalu lintas atau sering melanggar aturan kecil?

Kepatuhan terhadap aturan sering dikaitkan dengan sikap terhadap struktur dan tanggung jawab. Orang yang disiplin di jalan biasanya lebih konsisten dan adil dalam menyelesaikan konflik.

Sebaliknya, mereka yang sering melanggar aturan mungkin cenderung mencari jalan pintas dalam menyelesaikan masalah—terkadang menghindari inti konflik.

5. Cara Mereka Mengambil Keputusan Cepat

Mengemudi sering menuntut keputusan cepat—misalnya saat harus menghindar atau memilih jalur.

Jika pasangan Anda mampu mengambil keputusan dengan tenang dan tepat, kemungkinan mereka juga cukup rasional saat menghadapi konflik. Namun jika mereka panik atau ragu-ragu, hal ini bisa terbawa ke cara mereka menghadapi masalah dalam hubungan.

6. Kesabaran terhadap Pengemudi Lain

Apakah mereka memberi jalan dengan sukarela atau justru enggan mengalah?

Kesediaan untuk “mengalah” di jalan mencerminkan kemampuan untuk berempati dan mempertimbangkan orang lain. Dalam konflik hubungan, ini berarti mereka lebih mungkin mencari solusi bersama daripada memaksakan kehendak.

7. Cara Mereka Berkomunikasi di Jalan

Beberapa orang menggunakan klakson atau gestur untuk “berkomunikasi” di jalan, kadang dengan cara yang agresif.

Ini bisa mencerminkan gaya komunikasi mereka dalam hubungan. Jika cenderung ekspresif namun kasar, kemungkinan mereka juga berkomunikasi dengan emosi tinggi saat konflik. Sebaliknya, komunikasi yang lebih terkendali menunjukkan kemampuan menyampaikan perasaan secara sehat.

8. Respons terhadap Situasi Tak Terduga

Misalnya saat hampir tersesat atau menghadapi kondisi jalan yang buruk—apakah mereka panik, menyalahkan, atau mencari solusi?

Orang yang mampu tetap fokus dan mencari solusi menunjukkan pola coping yang adaptif. Dalam konflik, mereka cenderung mencari jalan keluar daripada memperpanjang masalah.

Kesimpulan

Kebiasaan mengemudi bukan sekadar soal teknik di jalan, tetapi juga cerminan dari kepribadian, kontrol emosi, dan pola respons terhadap tekanan. Dengan memperhatikan bagaimana pasangan Anda mengemudi, Anda bisa mendapatkan gambaran tentang cara mereka menangani konflik dalam hubungan.

Namun penting untuk diingat, ini bukanlah penilaian mutlak. Setiap orang bisa berkembang dan belajar mengelola emosi dengan lebih baik. Jika ada pola yang kurang sehat, hal itu bisa menjadi titik awal untuk komunikasi yang lebih terbuka dan saling memahami.***
Editor: Novia Tri Astuti
