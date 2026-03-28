Irfan Ferdiansyah
28 Maret 2026, 22.02 WIB

9 Perilaku Halus Perempuan Berkualitas Rendah yang Tampak Tidak Berbahaya, Tapi Perlahan Menghancurkan Hubungan

seseorang yang perlahan menghancurkan hubungan. (Freepik/thanyakij-12) - Image

seseorang yang perlahan menghancurkan hubungan. (Freepik/thanyakij-12)


JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, kerusakan jarang terjadi karena satu kesalahan besar. Lebih sering, hubungan hancur karena kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang—terlihat sepele, bahkan “normal”, tapi diam-diam mengikis kepercayaan, rasa aman, dan kedekatan emosional.

Dalam psikologi hubungan, perilaku ini sering disebut sebagai micro-behaviors—tindakan kecil yang dampaknya besar dalam jangka panjang.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 perilaku halus yang sering tidak disadari, namun bisa menjadi racun dalam hubungan:

1. Mengkritik Secara Halus (Subtle Criticism)

Awalnya terlihat seperti “masukan” atau “candaan”, tapi sebenarnya berisi penilaian negatif.

Contoh:

“Kamu sih emang selalu begitu ya…”
“Cuma hal kecil aja nggak bisa…”

Dampak psikologis:
Pasangan merasa tidak pernah cukup baik. Lama-lama muncul rasa tidak dihargai dan defensif.

2. Bermain Peran sebagai Korban (Victim Mentality)

Selalu merasa paling disakiti, bahkan dalam konflik kecil.

Ciri-ciri:

Sulit mengakui kesalahan
Membalikkan keadaan agar terlihat sebagai korban
Membuat pasangan merasa bersalah terus-menerus

Dampak:
Hubungan jadi tidak seimbang dan penuh manipulasi emosional.

3. Silent Treatment (Diam Sebagai Hukuman)

Bukan diam untuk menenangkan diri, tapi untuk menghukum pasangan.

Psikologi di baliknya:
Ini termasuk bentuk emotional withdrawal, yang bisa memicu kecemasan dan ketidakpastian pada pasangan.

Dampak:
Komunikasi rusak, konflik tidak pernah benar-benar selesai.

4. Menguji Pasangan Secara Terselubung

Memberi “tes” tanpa komunikasi yang jelas.

Contoh:

Sengaja tidak membalas chat untuk melihat reaksi
Mengharapkan pasangan “mengerti sendiri”

Masalahnya:
Hubungan sehat dibangun dengan komunikasi, bukan permainan tebak-tebakan.

5. Cemburu yang Dibungkus Kepedulian

Kalimat seperti:

“Aku cuma khawatir…”
“Aku cuma nggak nyaman kamu dekat sama dia…”

Padahal sebenarnya adalah kontrol.

Dampak:
Pasangan merasa dikekang dan kehilangan kebebasan.

6. Membandingkan dengan Orang Lain

Baik secara langsung maupun tersirat.

Contoh:

“Pacarnya si A lebih perhatian loh…”
“Kenapa kamu nggak bisa kayak dia?”

Efek psikologis:
Merusak harga diri dan menumbuhkan rasa tidak aman dalam hubungan.

7. Kurangnya Apresiasi (Taking for Granted)

Menganggap usaha pasangan sebagai sesuatu yang “sudah seharusnya”.

Ciri:

Jarang mengucapkan terima kasih
Fokus pada kekurangan, bukan usaha

Dampak:
Pasangan merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi untuk berusaha.

8. Menghindari Konflik tapi Menyimpan Dendam

Terlihat damai di luar, tapi sebenarnya menyimpan banyak hal.

Psikologi menyebut ini:
Passive resentment — kemarahan yang tidak diekspresikan.

Akibat:
Ledakan emosi di kemudian hari yang jauh lebih besar.

9. Ketergantungan Emosional Berlebihan

Mengandalkan pasangan untuk kebahagiaan sepenuhnya.

Ciri:

Takut ditinggalkan secara berlebihan
Membutuhkan validasi terus-menerus
Tidak punya identitas di luar hubungan

Dampak:
Hubungan menjadi melelahkan dan tidak sehat karena beban emosional tidak seimbang.

Kenapa Perilaku Ini Berbahaya?

Yang membuat perilaku-perilaku ini berbahaya bukan karena intensitasnya, tapi karena konsistensinya.

Dalam psikologi hubungan:

Hal kecil + berulang = pola
Pola = karakter hubungan
Karakter hubungan menentukan bertahan atau tidaknya hubungan
Penutup

Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan satu atau dua dari perilaku di atas. Yang membedakan hubungan sehat dan tidak sehat adalah kesadaran dan kemauan untuk berubah.

Hubungan yang kuat dibangun bukan dari kesempurnaan, tapi dari:

komunikasi yang jujur
tanggung jawab emosional
dan keinginan untuk saling bertumbuh

Jika perilaku-perilaku ini dikenali lebih awal, hubungan masih bisa diselamatkan. Tapi jika dibiarkan, perlahan ia akan merusak fondasi yang paling penting: kepercayaan dan rasa aman.***
Editor: Novia Tri Astuti
