Irfan Ferdiansyah
28 Maret 2026, 22.12 WIB

Orang yang Diam-Diam Tidak Bahagia dalam Pernikahannya Selalu Menunjukkan 9 Perilaku Ini di Acara Keluarga Menurut Psikologi

seseorang yang diam-diam tidak bahagia dalam pernikahan (Freepik/prostock-studio)



JawaPos.com - Di mata orang lain, sebuah pernikahan sering terlihat baik-baik saja. Senyuman terpancar, foto-foto terlihat harmonis, dan interaksi tampak hangat. Namun, psikologi menunjukkan bahwa tidak semua kebahagiaan yang terlihat itu nyata.

Ada banyak individu yang sebenarnya menyimpan ketidakbahagiaan dalam pernikahan mereka—dan tanpa sadar, hal itu sering terlihat dalam situasi sosial, terutama saat acara keluarga.

Acara keluarga adalah ruang yang unik. Di sana, seseorang berada di bawah tekanan sosial untuk tampil “baik-baik saja”, tetapi juga berada dalam lingkungan yang cukup dekat untuk memunculkan kebocoran emosi.

Inilah sebabnya, perilaku tertentu bisa menjadi petunjuk halus bahwa seseorang sedang tidak bahagia dalam pernikahannya.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 perilaku yang sering muncul, menurut perspektif psikologi:

1. Terlihat “Terlalu Sempurna” di Depan Orang Lain

Alih-alih santai dan alami, mereka justru tampak berusaha keras menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Senyum berlebihan, candaan yang dipaksakan, atau gestur romantis yang terasa tidak tulus bisa menjadi tanda kompensasi.

Secara psikologis, ini dikenal sebagai overcompensation—usaha menutupi ketidaknyamanan dengan menampilkan kebalikan dari kenyataan.

2. Minim Interaksi dengan Pasangan

Di acara keluarga, pasangan yang bahagia biasanya saling berinteraksi secara alami—berbagi cerita, kontak mata, atau sekadar duduk berdekatan. Namun, orang yang tidak bahagia cenderung menjaga jarak.

Mereka mungkin lebih sibuk dengan ponsel, berbicara dengan orang lain, atau bahkan secara fisik menghindari pasangan.

3. Mudah Tersinggung oleh Hal Kecil

Ketidakbahagiaan yang terpendam sering membuat emosi menjadi rapuh. Hal kecil seperti komentar ringan dari pasangan bisa memicu respons defensif atau sindiran.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan akumulasi emosi negatif yang belum terselesaikan.

4. Sering Melempar Candaan Sarkastik

Candaan yang tampak ringan bisa menyimpan kritik tersembunyi. Misalnya, sindiran tentang kebiasaan pasangan atau komentar yang merendahkan, tetapi dibungkus humor.

Sarkasme sering menjadi cara “aman” untuk mengekspresikan ketidakpuasan tanpa konfrontasi langsung.

5. Terlihat Lebih Bahagia Saat Jauh dari Pasangan

Perubahan ekspresi yang mencolok sering terlihat: lebih santai, lebih banyak tertawa, dan lebih hidup saat berbicara dengan orang lain dibanding saat bersama pasangan.

Ini menunjukkan bahwa sumber stres mungkin justru berasal dari hubungan itu sendiri.

6. Menghindari Pembicaraan Tentang Pernikahan

Saat keluarga mulai membahas kehidupan rumah tangga, mereka cenderung mengalihkan topik atau memberikan jawaban singkat.

Penghindaran ini adalah mekanisme pertahanan untuk menghindari ketidaknyamanan atau rasa malu.

7. Bahasa Tubuh yang Tertutup

Psikologi nonverbal menunjukkan bahwa tubuh sering lebih jujur daripada kata-kata. Tanda-tandanya bisa berupa:

Tidak melakukan kontak mata
Menyilangkan tangan
Menjaga jarak fisik
Tidak menyentuh pasangan

Semua ini menunjukkan adanya jarak emosional.

8. Terlalu Fokus pada Anak atau Orang Lain

Alih-alih berinteraksi dengan pasangan, mereka mengalihkan perhatian ke anak, orang tua, atau anggota keluarga lain.

Ini bisa menjadi bentuk pelarian—menghindari interaksi langsung yang terasa tidak nyaman.

9. Terlihat Lelah Secara Emosional

Bukan sekadar lelah fisik, tetapi ada kelelahan emosional yang terlihat dari ekspresi wajah, nada bicara, dan energi yang rendah.

Psikologi menyebut ini sebagai emotional burnout, yang sering terjadi dalam hubungan yang penuh tekanan atau konflik berkepanjangan.

Mengapa Perilaku Ini Muncul?

Menurut psikologi, ketidakbahagiaan dalam pernikahan jarang muncul secara tiba-tiba. Biasanya, ini adalah hasil dari:

Komunikasi yang tidak efektif
Konflik yang tidak terselesaikan
Kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi
Rasa keterasingan dalam hubungan

Acara keluarga menjadi “panggung” di mana semua itu, meski disembunyikan, tetap bisa terlihat dalam bentuk perilaku halus.

Penutup

Tidak semua orang yang menunjukkan perilaku di atas pasti tidak bahagia. Namun, jika beberapa tanda muncul secara konsisten, itu bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dalam hubungan tersebut.

Yang terpenting, memahami tanda-tanda ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk meningkatkan empati. Karena di balik senyuman yang terlihat di acara keluarga, bisa saja ada seseorang yang sedang berjuang diam-diam dalam pernikahannya.***
Editor: Novia Tri Astuti
