Orang yang Memutuskan Hubungan dengan Orang Tua Berulang Kali, Biasanya Memiliki 7 Alasan Psikologis yang Konsisten



JawaPos.com - Dalam banyak budaya, hubungan antara anak dan orang tua dianggap sebagai ikatan yang tidak tergantikan. Namun dalam realitas psikologis modern, tidak sedikit individu yang memilih untuk menjaga jarak, bahkan memutuskan hubungan dengan orang tua mereka—bukan hanya sekali, tetapi berulang kali sepanjang hidup mereka.



Fenomena ini sering disalahpahami sebagai bentuk pemberontakan, kurangnya rasa hormat, atau egoisme. Padahal, menurut kajian psikologi, keputusan ini biasanya bukan impulsif, melainkan hasil dari pola pengalaman emosional yang konsisten dan mendalam.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 alasan psikologis yang paling umum dan konsisten ditemukan pada orang-orang yang berulang kali menjauh atau memutus hubungan dengan orang tua mereka:



1. Trauma Emosional yang Tidak Pernah Diselesaikan



Salah satu alasan paling kuat adalah adanya luka emosional yang berakar sejak masa kecil. Ini bisa berupa:



Kekerasan verbal

Pengabaian emosional

Kritik yang terus-menerus



Ketika trauma ini tidak pernah diakui atau disembuhkan, individu cenderung mencoba kembali menjalin hubungan, tetapi akhirnya mundur lagi karena luka lama kembali terbuka.



Polanya: mendekat → terluka → menjauh → rindu → mendekat lagi.



2. Pola Hubungan yang Toxic dan Berulang



Beberapa orang tua memiliki pola perilaku yang sulit berubah, seperti:



Manipulatif

Mengontrol berlebihan

Tidak menghormati batasan



Dalam psikologi hubungan, ini disebut sebagai toxic relational pattern. Anak yang sudah dewasa mungkin mencoba memperbaiki hubungan berkali-kali, tetapi karena pola tidak berubah, mereka akhirnya memilih menjauh lagi demi kesehatan mental.



3. Kebutuhan Akan Batasan (Boundaries) yang Tidak Dihormati



Orang yang sehat secara psikologis membutuhkan batasan yang jelas, termasuk dengan orang tua.



Namun, dalam banyak kasus:



Orang tua merasa berhak mengatur hidup anak

Privasi tidak dihargai

Keputusan pribadi terus dikritik



Ketika batasan ini dilanggar berulang kali, memutus hubungan sementara menjadi cara untuk “mengatur ulang” ruang pribadi.



4. Perbedaan Nilai dan Identitas yang Tajam



Seiring bertambahnya usia, seseorang membentuk identitas sendiri—nilai, keyakinan, dan cara hidup.



Konflik muncul ketika:



Orang tua tidak menerima pilihan hidup anak

Ada perbedaan besar dalam pandangan (agama, karier, pasangan, dll.)

Anak merasa “tidak pernah cukup” di mata orang tua



Dalam kondisi ini, jarak menjadi cara untuk melindungi identitas diri dari tekanan yang konstan.



5. Harapan yang Tidak Realistis dari Orang Tua



Beberapa orang tua memiliki ekspektasi tinggi yang tidak fleksibel, seperti:



Harus mengikuti jalur karier tertentu

Harus memenuhi standar sosial tertentu

Harus selalu “membalas jasa”



Ketika anak tidak mampu atau tidak ingin memenuhi harapan tersebut, hubungan menjadi penuh tekanan. Memutus hubungan sementara sering kali menjadi bentuk pelarian dari rasa gagal yang terus dipaksakan.



6. Siklus Harapan dan Kekecewaan



Banyak orang tidak langsung menyerah pada hubungan dengan orang tua. Justru sebaliknya—mereka mencoba berulang kali.



Namun yang terjadi adalah:



Mereka berharap hubungan membaik

Mereka mencoba komunikasi yang lebih sehat

Tetapi respon orang tua tetap sama



Akhirnya terbentuk siklus:

harapan → usaha → kekecewaan → menjauh → mencoba lagi



Siklus ini bisa berlangsung bertahun-tahun.



7. Upaya Melindungi Kesehatan Mental



Pada akhirnya, keputusan untuk menjauh sering bukan tentang “membenci orang tua”, tetapi tentang bertahan secara psikologis.



Beberapa individu menyadari bahwa:



Interaksi tertentu memicu kecemasan atau depresi

Mereka merasa lebih stabil saat menjaga jarak

Hubungan tersebut menguras energi emosional



Dalam psikologi modern, ini dikenal sebagai bentuk self-preservation (perlindungan diri).



Kesimpulan



Memutus hubungan dengan orang tua, apalagi berulang kali, bukanlah keputusan yang ringan. Dalam banyak kasus, ini adalah hasil dari:



pengalaman emosional yang kompleks,

usaha yang sudah dilakukan berkali-kali,

dan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental.



