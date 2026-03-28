Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
28 Maret 2026, 23.02 WIB

Orang yang Memutuskan Hubungan dengan Orang Tua Berulang Kali, Biasanya Memiliki 7 Alasan Psikologis yang Konsisten

seseorang yang memutuskan hubungan dengan orang tua. (Freepik/shurkin_son)


JawaPos.com - Dalam banyak budaya, hubungan antara anak dan orang tua dianggap sebagai ikatan yang tidak tergantikan. Namun dalam realitas psikologis modern, tidak sedikit individu yang memilih untuk menjaga jarak, bahkan memutuskan hubungan dengan orang tua mereka—bukan hanya sekali, tetapi berulang kali sepanjang hidup mereka.

Fenomena ini sering disalahpahami sebagai bentuk pemberontakan, kurangnya rasa hormat, atau egoisme. Padahal, menurut kajian psikologi, keputusan ini biasanya bukan impulsif, melainkan hasil dari pola pengalaman emosional yang konsisten dan mendalam.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 alasan psikologis yang paling umum dan konsisten ditemukan pada orang-orang yang berulang kali menjauh atau memutus hubungan dengan orang tua mereka:

1. Trauma Emosional yang Tidak Pernah Diselesaikan

Salah satu alasan paling kuat adalah adanya luka emosional yang berakar sejak masa kecil. Ini bisa berupa:

Kekerasan verbal
Pengabaian emosional
Kritik yang terus-menerus

Ketika trauma ini tidak pernah diakui atau disembuhkan, individu cenderung mencoba kembali menjalin hubungan, tetapi akhirnya mundur lagi karena luka lama kembali terbuka.

Polanya: mendekat → terluka → menjauh → rindu → mendekat lagi.

2. Pola Hubungan yang Toxic dan Berulang

Beberapa orang tua memiliki pola perilaku yang sulit berubah, seperti:

Manipulatif
Mengontrol berlebihan
Tidak menghormati batasan

Dalam psikologi hubungan, ini disebut sebagai toxic relational pattern. Anak yang sudah dewasa mungkin mencoba memperbaiki hubungan berkali-kali, tetapi karena pola tidak berubah, mereka akhirnya memilih menjauh lagi demi kesehatan mental.

3. Kebutuhan Akan Batasan (Boundaries) yang Tidak Dihormati

Orang yang sehat secara psikologis membutuhkan batasan yang jelas, termasuk dengan orang tua.

Namun, dalam banyak kasus:

Orang tua merasa berhak mengatur hidup anak
Privasi tidak dihargai
Keputusan pribadi terus dikritik

Ketika batasan ini dilanggar berulang kali, memutus hubungan sementara menjadi cara untuk “mengatur ulang” ruang pribadi.

4. Perbedaan Nilai dan Identitas yang Tajam

Seiring bertambahnya usia, seseorang membentuk identitas sendiri—nilai, keyakinan, dan cara hidup.

Konflik muncul ketika:

Orang tua tidak menerima pilihan hidup anak
Ada perbedaan besar dalam pandangan (agama, karier, pasangan, dll.)
Anak merasa “tidak pernah cukup” di mata orang tua

Dalam kondisi ini, jarak menjadi cara untuk melindungi identitas diri dari tekanan yang konstan.

5. Harapan yang Tidak Realistis dari Orang Tua

Beberapa orang tua memiliki ekspektasi tinggi yang tidak fleksibel, seperti:

Harus mengikuti jalur karier tertentu
Harus memenuhi standar sosial tertentu
Harus selalu “membalas jasa”

Ketika anak tidak mampu atau tidak ingin memenuhi harapan tersebut, hubungan menjadi penuh tekanan. Memutus hubungan sementara sering kali menjadi bentuk pelarian dari rasa gagal yang terus dipaksakan.

6. Siklus Harapan dan Kekecewaan

Banyak orang tidak langsung menyerah pada hubungan dengan orang tua. Justru sebaliknya—mereka mencoba berulang kali.

Namun yang terjadi adalah:

Mereka berharap hubungan membaik
Mereka mencoba komunikasi yang lebih sehat
Tetapi respon orang tua tetap sama

Akhirnya terbentuk siklus:
harapan → usaha → kekecewaan → menjauh → mencoba lagi

Siklus ini bisa berlangsung bertahun-tahun.

7. Upaya Melindungi Kesehatan Mental

Pada akhirnya, keputusan untuk menjauh sering bukan tentang “membenci orang tua”, tetapi tentang bertahan secara psikologis.

Beberapa individu menyadari bahwa:

Interaksi tertentu memicu kecemasan atau depresi
Mereka merasa lebih stabil saat menjaga jarak
Hubungan tersebut menguras energi emosional

Dalam psikologi modern, ini dikenal sebagai bentuk self-preservation (perlindungan diri).

Kesimpulan

Memutus hubungan dengan orang tua, apalagi berulang kali, bukanlah keputusan yang ringan. Dalam banyak kasus, ini adalah hasil dari:

pengalaman emosional yang kompleks,
usaha yang sudah dilakukan berkali-kali,
dan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental.

Penting untuk dipahami bahwa setiap individu memiliki cerita yang berbeda. Apa yang terlihat dari luar sebagai “menjauh tanpa alasan” sering kali menyimpan sejarah panjang luka, harapan, dan upaya yang tidak terlihat.***
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Anak-anak yang Tumbuh di Lingkungan Rumah Penuh Konflik Sering Mengembangkan 7 Masalah Emosional Ini Menurut Psikologi - Image
Parenting

Anak-anak yang Tumbuh di Lingkungan Rumah Penuh Konflik Sering Mengembangkan 7 Masalah Emosional Ini Menurut Psikologi

29 Maret 2026, 05.13 WIB

Orang yang Memutarbalikkan Kata-Kata Anda untuk Menjadikan Anda Sebagai “Penjahat” dalam Setiap Argumen Biasanya Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Memutarbalikkan Kata-Kata Anda untuk Menjadikan Anda Sebagai “Penjahat” dalam Setiap Argumen Biasanya Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

28 Maret 2026, 15.24 WIB

Jika Anda Pernah Mengetik “Saya Perlu Memberi Tahu Anda Sesuatu” Lalu Menggantinya dengan “Semoga Anda Baik-Baik Saja”, Menurut Psikologi Anda Menunjukkan 7 Ciri Ini - Image
Kepribadian

Jika Anda Pernah Mengetik “Saya Perlu Memberi Tahu Anda Sesuatu” Lalu Menggantinya dengan “Semoga Anda Baik-Baik Saja”, Menurut Psikologi Anda Menunjukkan 7 Ciri Ini

28 Maret 2026, 14.53 WIB

Terpopuler

1

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

2

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

3

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

4

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

5

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

6

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

7

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

8

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

9

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

10

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore