Orang yang Memutuskan Hubungan dengan Orang Tua Berulang Kali, Biasanya Memiliki 7 Alasan Psikologis yang Konsisten

JawaPos.com - Dalam banyak budaya, hubungan antara anak dan orang tua dianggap sebagai ikatan yang tidak tergantikan. Namun dalam realitas psikologis modern, tidak sedikit individu yang memilih untuk menjaga jarak, bahkan memutuskan hubungan dengan orang tua mereka—bukan hanya sekali, tetapi berulang kali sepanjang hidup mereka.
Fenomena ini sering disalahpahami sebagai bentuk pemberontakan, kurangnya rasa hormat, atau egoisme. Padahal, menurut kajian psikologi, keputusan ini biasanya bukan impulsif, melainkan hasil dari pola pengalaman emosional yang konsisten dan mendalam.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 alasan psikologis yang paling umum dan konsisten ditemukan pada orang-orang yang berulang kali menjauh atau memutus hubungan dengan orang tua mereka:
1. Trauma Emosional yang Tidak Pernah Diselesaikan
Salah satu alasan paling kuat adalah adanya luka emosional yang berakar sejak masa kecil. Ini bisa berupa:
Kekerasan verbal
Pengabaian emosional
Kritik yang terus-menerus
Ketika trauma ini tidak pernah diakui atau disembuhkan, individu cenderung mencoba kembali menjalin hubungan, tetapi akhirnya mundur lagi karena luka lama kembali terbuka.
Polanya: mendekat → terluka → menjauh → rindu → mendekat lagi.
2. Pola Hubungan yang Toxic dan Berulang
Beberapa orang tua memiliki pola perilaku yang sulit berubah, seperti:
Manipulatif
Mengontrol berlebihan
Tidak menghormati batasan
Dalam psikologi hubungan, ini disebut sebagai toxic relational pattern. Anak yang sudah dewasa mungkin mencoba memperbaiki hubungan berkali-kali, tetapi karena pola tidak berubah, mereka akhirnya memilih menjauh lagi demi kesehatan mental.
3. Kebutuhan Akan Batasan (Boundaries) yang Tidak Dihormati
Orang yang sehat secara psikologis membutuhkan batasan yang jelas, termasuk dengan orang tua.
Namun, dalam banyak kasus:
Orang tua merasa berhak mengatur hidup anak
Privasi tidak dihargai
Keputusan pribadi terus dikritik
Ketika batasan ini dilanggar berulang kali, memutus hubungan sementara menjadi cara untuk “mengatur ulang” ruang pribadi.
4. Perbedaan Nilai dan Identitas yang Tajam
Seiring bertambahnya usia, seseorang membentuk identitas sendiri—nilai, keyakinan, dan cara hidup.
Konflik muncul ketika:
Orang tua tidak menerima pilihan hidup anak
Ada perbedaan besar dalam pandangan (agama, karier, pasangan, dll.)
Anak merasa “tidak pernah cukup” di mata orang tua
Dalam kondisi ini, jarak menjadi cara untuk melindungi identitas diri dari tekanan yang konstan.
5. Harapan yang Tidak Realistis dari Orang Tua
Beberapa orang tua memiliki ekspektasi tinggi yang tidak fleksibel, seperti:
Harus mengikuti jalur karier tertentu
Harus memenuhi standar sosial tertentu
Harus selalu “membalas jasa”
Ketika anak tidak mampu atau tidak ingin memenuhi harapan tersebut, hubungan menjadi penuh tekanan. Memutus hubungan sementara sering kali menjadi bentuk pelarian dari rasa gagal yang terus dipaksakan.
6. Siklus Harapan dan Kekecewaan
Banyak orang tidak langsung menyerah pada hubungan dengan orang tua. Justru sebaliknya—mereka mencoba berulang kali.
Namun yang terjadi adalah:
Mereka berharap hubungan membaik
Mereka mencoba komunikasi yang lebih sehat
Tetapi respon orang tua tetap sama
Akhirnya terbentuk siklus:
harapan → usaha → kekecewaan → menjauh → mencoba lagi
Siklus ini bisa berlangsung bertahun-tahun.
7. Upaya Melindungi Kesehatan Mental
Pada akhirnya, keputusan untuk menjauh sering bukan tentang “membenci orang tua”, tetapi tentang bertahan secara psikologis.
Beberapa individu menyadari bahwa:
Interaksi tertentu memicu kecemasan atau depresi
Mereka merasa lebih stabil saat menjaga jarak
Hubungan tersebut menguras energi emosional
Dalam psikologi modern, ini dikenal sebagai bentuk self-preservation (perlindungan diri).
Kesimpulan
Memutus hubungan dengan orang tua, apalagi berulang kali, bukanlah keputusan yang ringan. Dalam banyak kasus, ini adalah hasil dari:
pengalaman emosional yang kompleks,
usaha yang sudah dilakukan berkali-kali,
dan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental.