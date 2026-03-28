Kenapa Pesan yang Belum Dibalas Bisa Bikin Pikiran Anda Tidak Tenang? Ini Penjelasannya

JawaPos.com - Anda mengirim pesan dengan harapan sederhana: mendapatkan balasan.

Setelah itu, Anda mencoba melanjutkan aktivitas seperti biasa.

Namun, tanpa disadari, perhatian Anda terus kembali pada percakapan yang belum mendapatkan respons.

Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan mengecek ponsel.

Ada proses psikologis yang membuat pesan yang belum dibalas terasa “mengganggu,” bahkan ketika Anda sedang sibuk dengan hal lain.

Pikiran seperti tidak benar-benar bisa melepaskan percakapan tersebut.

Kondisi ini semakin umum di era komunikasi digital.

Ketika segala sesuatu terasa instan, jeda kecil dalam balasan justru bisa memicu berbagai asumsi.

Untuk memahaminya, penting melihat bagaimana pikiran bekerja saat menghadapi ketidakpastian dalam komunikasi.

Simak selengkapnya yang dihimpun dari Yourtango.com pada Sabtu (28/03)

1. Pikiran Menganggap Percakapan Belum Selesai Saat Anda mengirim pesan dan belum menerima balasan, otak cenderung menganggap interaksi tersebut masih “terbuka.”

Ini membuat pikiran terus kembali pada percakapan yang belum selesai, seolah-olah ada sesuatu yang perlu dituntaskan.

Akibatnya, Anda mungkin merasa sulit benar-benar fokus.