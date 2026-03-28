10 Tanda Seseorang Sebenarnya Bukan Orang Baik, Mereka Hanya Pandai Berpura-Pura Menurut Psikologi

2. Sangat Peduli pada Citra Diri



Mereka terlalu fokus pada bagaimana orang lain melihat mereka. Segala tindakan kebaikan sering dilakukan di depan umum atau media sosial, bukan secara diam-diam. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan kebutuhan validasi eksternal yang tinggi.



3. Berbeda Sikap di Depan dan di Belakang



Salah satu tanda paling jelas adalah inkonsistensi. Di depan seseorang mereka bisa sangat ramah, tetapi di belakang justru berbicara buruk atau menjatuhkan. Ini mencerminkan kurangnya integritas.



4. Suka Memanipulasi Emosi



Orang seperti ini pandai memainkan emosi orang lain. Mereka bisa membuatmu merasa bersalah, berutang budi, atau bahkan bergantung secara emosional. Teknik ini dikenal sebagai manipulasi psikologis, seperti guilt-tripping atau gaslighting.



5. Tidak Tulus Saat Meminta Maaf



Permintaan maaf mereka terasa kosong atau hanya formalitas. Mereka mungkin mengatakan “maaf,” tetapi tidak menunjukkan perubahan perilaku. Dalam psikologi, ini menunjukkan rendahnya empati dan tanggung jawab.



6. Sering Membanggakan Kebaikannya



Alih-alih membiarkan orang lain menilai, mereka justru sering menceritakan sendiri betapa baiknya mereka. Ini bisa menjadi tanda bahwa kebaikan tersebut bukan berasal dari ketulusan, melainkan kebutuhan akan pengakuan.



7. Cepat Berubah Saat Tidak Diuntungkan



Ketika situasi tidak lagi menguntungkan, sikap mereka bisa berubah drastis. Mereka mungkin menjadi dingin, menjauh, atau bahkan bermusuhan. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun bersifat transaksional.



8. Kurang Empati yang Nyata



Mereka mungkin terlihat peduli, tetapi ketika diuji dalam situasi nyata, empati mereka terasa dangkal. Mereka tidak benar-benar memahami atau merasakan penderitaan orang lain—hanya berpura-pura peduli.



9. Sering Menjatuhkan Orang Lain Secara Halus



Mereka menggunakan kritik terselubung, sindiran, atau “candaan” untuk merendahkan orang lain. Ini sering dilakukan agar mereka terlihat lebih baik tanpa terlihat jahat secara langsung.



10. Membuat Orang Lain Merasa Tidak Nyaman dalam Jangka Panjang



Secara intuitif, kamu mungkin merasa ada yang “tidak beres” meskipun mereka tampak baik. Psikologi menyebut ini sebagai intuisi sosial—kemampuan bawah sadar kita membaca ketidaksesuaian antara kata dan perilaku.



Penutup



Tidak semua orang yang terlihat baik benar-benar memiliki niat yang tulus. Psikologi mengajarkan bahwa penting untuk melihat pola perilaku, bukan hanya tindakan sesaat. Konsistensi, empati yang nyata, dan ketulusan adalah ciri utama dari kebaikan sejati.



Sebaliknya, jika seseorang menunjukkan banyak tanda di atas, ada kemungkinan besar bahwa mereka hanya sedang memainkan peran demi kepentingan pribadi.



