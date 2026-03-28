Jika Anda Membutuhkan 7 Hal Ini untuk Merasa Percaya Diri, Menurut Psikologi Anda Sedang Mencari Validasi di Tempat yang Salah

JawaPos.com - Rasa percaya diri sering dianggap sebagai sesuatu yang datang dari dalam diri. Namun dalam praktiknya, banyak orang justru menggantungkan kepercayaan dirinya pada faktor eksternal—penilaian orang lain, pencapaian tertentu, atau pengakuan sosial. Tanpa disadari, ini membuat rasa percaya diri menjadi rapuh dan mudah goyah.



Menurut psikologi, ketika Anda merasa hanya bisa percaya diri jika kondisi tertentu terpenuhi, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda sedang mencari validasi di tempat yang salah. Alih-alih membangun fondasi internal, Anda justru mengandalkan sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa Anda kontrol.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (28/3), terdapat tujuh tanda umum yang menunjukkan hal tersebut.



1. Anda Butuh Pujian untuk Merasa Berharga

Mendapat pujian tentu menyenangkan. Namun jika Anda merasa tidak berharga tanpa pujian, ini menjadi masalah.



Orang yang sehat secara psikologis tetap merasa cukup meskipun tidak selalu dipuji. Sebaliknya, jika Anda terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain untuk merasa “cukup baik,” maka rasa percaya diri Anda bergantung pada faktor eksternal.



Dalam jangka panjang, ini membuat Anda:



Mudah kecewa saat tidak diapresiasi

Terlalu sensitif terhadap kritik

Kehilangan arah ketika tidak mendapat pengakuan

2. Anda Hanya Percaya Diri Saat Terlihat Sempurna



Apakah Anda merasa percaya diri hanya saat penampilan, pekerjaan, atau hasil Anda terlihat sempurna?



Perfeksionisme sering disalahartikan sebagai standar tinggi, padahal sering kali itu adalah bentuk ketakutan akan penilaian orang lain. Anda tidak benar-benar percaya diri—Anda hanya merasa aman saat tidak ada celah untuk dikritik.



Masalahnya:



Kesempurnaan itu tidak realistis

Anda jadi takut mencoba hal baru

Rasa percaya diri mudah runtuh saat gagal

3. Anda Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Perbandingan sosial adalah salah satu jebakan terbesar dalam kepercayaan diri.



Jika Anda hanya merasa percaya diri saat “lebih baik” dari orang lain, maka rasa percaya diri Anda tidak stabil. Akan selalu ada orang yang lebih sukses, lebih menarik, atau lebih berbakat.



Akibatnya:



Anda sulit merasa puas

Hidup terasa seperti kompetisi terus-menerus

Harga diri naik turun tergantung situasi

4. Anda Butuh Validasi dari Media Sosial



Jumlah likes, komentar, atau views sering menjadi ukuran tidak resmi dari “nilai diri” di era digital.



Jika suasana hati Anda berubah berdasarkan respons di media sosial, itu tanda bahwa Anda sedang menggantungkan kepercayaan diri pada validasi eksternal.



Secara psikologis, ini bisa memicu:



Ketergantungan pada dopamin instan

Kecemasan sosial

Rasa tidak cukup jika tidak “terlihat”

5. Anda Takut Ditolak atau Dikritik



Rasa takut ditolak adalah hal yang manusiawi. Namun jika ketakutan ini membuat Anda:



Menghindari kesempatan

Selalu menyenangkan orang lain

Tidak berani menjadi diri sendiri



maka kepercayaan diri Anda sebenarnya rapuh.



Anda tidak benar-benar percaya diri—Anda hanya berusaha menghindari rasa tidak nyaman.



6. Anda Butuh Status atau Pencapaian untuk Merasa “Berarti”



Pekerjaan bagus, gaji tinggi, atau pencapaian tertentu memang bisa meningkatkan rasa bangga. Tapi jika itu menjadi satu-satunya sumber kepercayaan diri, Anda akan terus merasa kosong setelah mencapainya.



Fenomena ini sering disebut sebagai “hedonic treadmill”—di mana Anda terus mengejar hal berikutnya tanpa pernah benar-benar merasa cukup.



7. Anda Tidak Nyaman dengan Diri Sendiri Saat Sendirian



Ini adalah indikator paling kuat.



Jika Anda hanya merasa “baik-baik saja” saat bersama orang lain atau saat mendapat distraksi, tetapi merasa gelisah saat sendiri, kemungkinan besar Anda belum memiliki fondasi kepercayaan diri dari dalam.



Kepercayaan diri sejati justru terlihat dari:



Kemampuan menerima diri sendiri

Tidak bergantung pada validasi eksternal

Tetap merasa utuh meskipun tanpa pengakuan

Lalu, Di Mana Tempat yang Tepat untuk Mencari Validasi?



Jawaban sederhananya: dari dalam diri Anda sendiri.



Namun ini bukan berarti Anda harus mengabaikan orang lain sepenuhnya. Yang perlu diubah adalah sumber utama kepercayaan diri Anda.



Beberapa langkah yang bisa dilakukan:



1. Bangun Self-Awareness



Kenali kekuatan dan kelemahan Anda tanpa menghakimi.



2. Latih Self-Acceptance



Terima bahwa Anda tidak sempurna—dan itu tidak masalah.



3. Fokus pada Proses, Bukan Hasil



Kepercayaan diri yang sehat datang dari usaha, bukan hanya hasil akhir.



4. Kurangi Ketergantungan pada Opini Orang



Dengarkan masukan, tapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya penentu nilai diri Anda.



Penutup



Kepercayaan diri yang bergantung pada validasi eksternal ibarat rumah tanpa fondasi yang kuat—mudah runtuh saat kondisi berubah.



Sebaliknya, ketika Anda membangun rasa percaya diri dari dalam, Anda tidak lagi membutuhkan “syarat” untuk merasa cukup. Anda tetap merasa berharga, bahkan saat tidak ada yang melihat, memuji, atau mengakui.