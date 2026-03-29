Orang yang Dibesarkan oleh Ibu yang Terlalu Kritis Sering Menunjukkan 8 Perilaku Ini Saat Dewasa Menurut Psikologi

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (26/3), terdapat delapan perilaku umum yang sering muncul, berdasarkan pemahaman psikologi.



1. Perfeksionisme Berlebihan



Orang yang dibesarkan oleh ibu yang kritis sering merasa bahwa mereka harus selalu sempurna agar diterima. Kesalahan kecil bisa terasa seperti kegagalan besar.



Perfeksionisme ini bukan sekadar keinginan untuk menjadi baik, tetapi lebih kepada ketakutan akan kritik. Mereka cenderung menetapkan standar yang sangat tinggi dan sulit merasa puas dengan hasil yang dicapai.



2. Takut Gagal Secara Berlebihan



Ketika sejak kecil kesalahan selalu disorot, kegagalan menjadi sesuatu yang menakutkan. Akibatnya, saat dewasa mereka sering:



Menghindari tantangan baru

Ragu mengambil keputusan besar

Terjebak dalam zona nyaman



Bagi mereka, kegagalan bukan sekadar pengalaman belajar, melainkan ancaman terhadap harga diri.



3. Self-Talk Negatif (Dialog Batin yang Keras)



Suara kritik dari ibu sering “menetap” dalam pikiran mereka. Saat dewasa, suara itu berubah menjadi dialog internal yang negatif, seperti:



“Aku tidak cukup baik.”

“Aku pasti salah lagi.”

“Kenapa aku selalu gagal?”



Tanpa disadari, mereka menjadi pengkritik paling keras bagi diri sendiri.



4. Sulit Menerima Pujian



Alih-alih merasa senang saat dipuji, mereka justru merasa tidak nyaman. Mereka mungkin:



Meragukan ketulusan pujian

Menganggap diri tidak pantas

Langsung merendahkan pencapaian sendiri



Hal ini terjadi karena mereka terbiasa fokus pada kekurangan, bukan kelebihan.



5. Sensitif terhadap Kritik



Ironisnya, meskipun terbiasa dikritik sejak kecil, mereka justru menjadi sangat sensitif terhadap kritik saat dewasa.



Kritik kecil bisa terasa seperti serangan besar, karena memicu luka lama. Mereka mungkin menjadi defensif, cemas, atau bahkan menarik diri.



6. Cenderung People-Pleasing



Untuk menghindari kritik, mereka belajar menyenangkan orang lain. Ini berkembang menjadi kebiasaan people-pleasing, seperti:



Sulit berkata “tidak”

Mengutamakan kebutuhan orang lain

Takut mengecewakan orang



Mereka sering mengorbankan diri sendiri demi mendapatkan penerimaan.



7. Kesulitan Mengambil Keputusan



Karena terbiasa dikoreksi atau disalahkan, mereka jadi tidak percaya pada penilaian diri sendiri. Akibatnya:



Mereka sering overthinking

Selalu meminta validasi orang lain

Takut membuat keputusan yang salah



Kepercayaan diri dalam mengambil keputusan menjadi rendah.



8. Kebutuhan Akan Validasi Eksternal



Orang dengan latar belakang ini sering mencari pengakuan dari luar untuk merasa “cukup.” Mereka mungkin:



Sangat bergantung pada opini orang lain

Merasa berharga hanya saat dipuji

Terus mencari persetujuan sosial



Hal ini menunjukkan bahwa rasa harga diri mereka belum sepenuhnya terbentuk dari dalam diri.



Penutup



Penting untuk dipahami bahwa memiliki ibu yang kritis tidak selalu berarti hubungan yang buruk atau niat yang negatif. Banyak orang tua sebenarnya ingin yang terbaik untuk anaknya, tetapi cara penyampaiannya yang kurang tepat dapat berdampak panjang.



Kabar baiknya, pola-pola ini bisa disadari dan diubah. Dengan refleksi diri, terapi, atau pengembangan emosional, seseorang dapat membangun kembali rasa percaya diri dan pola pikir yang lebih sehat.



