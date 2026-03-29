Punya Kepribadian yang Kuat, 7 Alasan Mengapa Seseorang Jarang Update Media Sosial

JawaPos.com – Di tengah derasnya unggahan yang memenuhi media sosial setiap hari, ada sekelompok orang yang memilih untuk tidak terlalu sering tampil online. Mereka jarang mengunggah foto, jarang membuat story, dan sering hanya menjadi pengamat tanpa meninggalkan jejak apa pun. Meski terlihat pasif, justru di sinilah kekuatan mereka. Orang yang jarang update media sosial biasanya memiliki pondasi kepribadian lebih kuat dibanding mereka yang selalu merasa perlu tampil. Mereka tidak bergantung pada validasi publik, tidak mudah terpengaruh komentar orang lain, dan mampu menjalani hidup sesuai ritme yang mereka pilih sendiri. Inilah alasan mengapa mereka sering memiliki mental paling kokoh dan karakter yang paling mengagumkan dibanding yang lain. Mengutip dari laman Global English Editing pada Minggu (29/3), berikut tujuh alasan mengapa orang yang jarang update media sosial justru memiliki kepribadian paling kuat.

1. Mereka hadir sepenuhnya dalam setiap momen



Orang yang jarang update di media sosial cenderung menikmati setiap hal secara langsung, tanpa jeda untuk memikirkan dokumentasi.



Ketika bersama teman, mereka benar-benar mendengar dan merespons dengan penuh perhatian.



Ketika berlibur, mereka menikmati suasana dan keindahan tempat tersebut tanpa terburu-buru mengambil foto untuk diunggah.



Cara hidup seperti ini membuat mereka lebih terhubung dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar.



Kehadiran penuh ini memberi mereka kesempatan untuk merasakan kehidupan secara utuh, bukan hanya mencari momen estetik untuk dibagikan di media sosial.



2. Mereka tidak banyak membandingkan diri dengan orang lain



Orang yang jarang update di media sosial cenderung lebih jarang membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan waktunya masing-masing.



Dengan tidak membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain, ini membuat pikiran mereka lebih jernih dan stabil.



Mereka bisa mengevaluasi diri dengan lebih objektif tanpa tekanan untuk terlihat setara atau lebih unggul dari orang lain.



Akibatnya, mereka merasa lebih damai karena tidak terus-menerus mengukur pencapaian pribadi berdasarkan pencapaian orang lain.



3. Mereka nyaman jika disalahpahami



Orang yang jarang update di media sosial biasanya memiliki tingkat ketenangan batin yang cukup tinggi.



Mereka menyadari bahwa tidak semua orang akan mengerti alasan mereka tidak muncul di dunia maya, dan hal itu tidak mengganggu diri mereka.



Mereka tidak merasa perlu untuk menjelaskan diri atau memperbaiki anggapan orang lain, karena mereka tahu bahwa yang benar-benar memahami mereka adalah orang-orang terdekat.



Mereka dapat menerima bahwa sebagian orang mungkin salah menilai, tetapi itu bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan atau dipusingkan.



Sikap ini menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa aman emosional yang kuat, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mencari pembenaran dari banyak orang.



4. Mereka menghargai privasi



Orang yang jarang update di media sosial cenderung memiliki batasan yang jelas dalam membedakan mana yang layak dibagikan dan mana yang lebih baik disimpan untuk diri sendiri.



Mereka tidak merasa perlu untuk mempublikasikan setiap momen atau peristiwa penting karena mereka ingin menjaga kedalaman hubungan pribadi mereka.



Privasi bagi mereka merupakan bentuk perlindungan terhadap ruang batin yang tidak perlu dijangkau oleh semua orang.



Dengan menjaga privasi, mereka dapat menikmati pengalaman dengan ketenangan tanpa takut dinilai atau disalahpahami.



Hal ini juga membuat hubungan mereka dengan orang-orang terdekat menjadi lebih hangat, karena mereka memilih untuk berbagi hal-hal penting kepada orang yang benar-benar berarti.



5. Mereka tidak terpengaruh oleh tekanan sosial



Media sosial memiliki dinamika tersendiri yang membuat orang merasa perlu untuk terus tampil aktif agar tidak dianggap tertinggal. Namun, orang yang jarang mem-posting tidak merasa perlu untuk mengikuti arus tersebut.



Mereka tidak terbebani oleh tuntutan untuk mengikuti tren, mempercantik tampilan profil, atau menjaga frekuensi unggahan.



Cara pandang ini menunjukkan bahwa identitas mereka sudah cukup kuat dan tidak dapat digoyahkan oleh desakan sosial.



Mereka lebih memilih untuk menjalani kehidupan nyata yang lebih tulus dan tidak dibuat-buat.



6. Mereka mencari koneksi di dunia nyata



Alih-alih menghabiskan energi untuk membuat konten, mereka lebih memilih untuk membangun hubungan melalui percakapan langsung, tatap muka, dan kebersamaan yang nyata.



Mereka lebih menghargai hubungan yang memiliki kualitas, bukan sekadar kuantitas.



Interaksi yang terjadi secara langsung menurut mereka jauh lebih bernilai karena menghadirkan kedalaman dan keaslian yang sulit ditemukan melalui komentar atau pesan singkat di media sosial.



Dengan memberikan perhatian penuh pada orang-orang di sekitar, mereka memahami hubungan secara lebih mendalam.



7. Mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi



Orang yang jarang update di media sosial biasanya memiliki rasa percaya diri yang tumbuh dari pemahaman mendalam mengenai diri mereka sendiri.



Mereka tidak mudah terpengaruh oleh penilaian luar karena mereka sudah menyadari kualitas dan kekurangan mereka tanpa perlu konfirmasi dari dunia maya.



Ketika seseorang memiliki nilai diri yang stabil, mereka tidak lagi bergantung pada like, komentar, atau respons dari orang asing untuk merasa cukup.



Rasa tenang itu muncul karena mereka telah melalui proses refleksi diri yang panjang sehingga mengetahui apa yang penting dan apa yang tidak penting dalam hidupnya.