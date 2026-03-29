Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
None
30 Maret 2026, 05.09 WIB

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

Ilustrasi orang-orang yang menghancurkan kaleng minuman setelah minum. (Photo By: Kaboompics.com/Pexels)

JawaPos.com – Pernahkah Anda melihat orang yang terbiasa meremas atau menghancurkan kaleng minuman setelah selesai digunakan? Meski terlihat sepele, kebiasaan ini ternyata bisa mencerminkan karakter tertentu dari seseorang.

Menurut para ahli psikologi, perilaku sederhana tersebut tidak sekadar tindakan biasa, melainkan dapat mengungkap berbagai sisi kepribadian.

Dikutip dari Geediting, ada tujuh ciri khas yang kerap ditemukan pada orang-orang yang memiliki kebiasaan menghancurkan kaleng minuman setelah mengonsumsinya.

1. Perhatian terhadap detail

Mereka sering kali menunjukkan perhatian yang kuat terhadap detail. Tindakan menghancurkan kaleng memerlukan tingkat kesadaran tertentu,  keputusan sadar untuk melakukan tindakan tambahan daripada sekadar membuang kaleng tersebut.

Sifat ini tidak hanya terbatas pada kaleng minuman. Sifat ini juga sering terlihat di bidang kehidupan lainnya. Baik dalam menata ruang kerja dengan cermat atau memperhatikan detail dalam percakapan, orang-orang ini jarang kehilangan fokus.

2. Sadar lingkungan

Ini bukan hanya tentang kerenyahan yang memuaskan. Ini juga tentang melakukan bagian dirinya untuk lingkungan. Psikolog telah menemukan bahwa mereka yang menghancurkan kaleng minum sering kali lebih sadar lingkungan.

Logikanya sederhana: menghancurkan kaleng akan mengurangi volumenya, yang berarti lebih sedikit ruang yang digunakan di tempat sampah daur ulang atau tong sampah. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi penggunaan kantong sampah, dan lebih sedikit sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

3. Merangkul ketidaksempurnaan

Kadang kala, hidup lebih tentang menerima penyok dan cacat daripada berupaya mencapai hasil akhir yang sempurna. Filosofi ini mungkin tampak agak abstrak, tetapi coba pikirkan tentang tindakan menghancurkan kaleng.

Ini bukan tentang menjaga kondisi kaleng tetap utuh, justru sebaliknya. Orang yang menghancurkan kalengnya sering kali lebih mudah menerima ketidaksempurnaan, baik pada diri mereka sendiri maupun orang lain.

Mereka tidak terganggu oleh penyok dan kerutan. Mereka melihatnya sebagai tanda karakter, kehidupan yang dijalani dengan baik. Mereka merasa nyaman dengan kekurangan, memahami bahwa itu hanyalah bagian dari menjadi manusia.

4. Berorientasi pada tindakan

Psikolog menemukan bahwa mereka yang suka menghancurkan kaleng-kaleng minuman mereka sering kali lebih suka mengambil tindakan segera daripada menunda-nunda.

Mereka tidak suka membiarkan tugas-tugas belum selesai atau barang-barang tidak pada tempatnya, bahkan jika itu adalah sesuatu yang kecil seperti kaleng kosong.

Sifat ini sering kali tercermin dalam aspek lain dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang membuat daftar tugas dan menaatinya, yang menghadapi masalah secara langsung alih-alih menghindarinya.

5. Toleransi stres yang tinggi

Psikolog berpendapat bahwa tindakan menghancurkan kaleng secara fisik bisa menjadi bentuk pelepas stres bagi sebagian orang. Aktivitas fisik dan bunyi berderak yang dihasilkan bisa memberikan pelepasan ketegangan sesaat, yang membantu mengendalikan stres.

Faktanya, penelitian telah menunjukkan bahwa aktivitas fisik, bahkan yang kecil seperti menghancurkan kaleng, dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan.

6. Penyayang

Kebiasaan mereka menghancurkan kaleng bisa jadi merupakan cerminan sifat penyayang mereka. Para psikolog berpendapat bahwa orang yang menghancurkan kaleng-kaleng mereka sering melakukannya karena mempertimbangkan orang lain.

Mereka mencoba meminimalkan sampah, menyediakan lebih banyak ruang di tempat sampah daur ulang, dan mempermudah tugas pemilahan dan daur ulang bagi para pekerja yang menanganinya.

Ini tindakan kecil, tentu saja. Namun, tindakan ini menunjukkan karakter mereka. Tindakan ini menunjukkan bahwa mereka memikirkan dampak tindakan mereka terhadap orang lain, bahkan dalam hal yang terkecil sekalipun.

7. Rasa ingin tahu

Orang-orang ini sering kali terdorong oleh keinginan untuk memahami cara kerja berbagai hal. Tindakan fisik menghancurkan kaleng memungkinkan mereka melihat perubahannya, mengungkap sifat-sifat material dan memicu keingintahuan intelektual mereka.

Sifat ini sering kali tidak hanya berlaku pada kaleng. Orang-orang seperti ini cenderung selalu bertanya, selalu belajar, dan selalu berusaha memahami dunia di sekitar mereka.

Rasa ingin tahu mereka mendorong mereka untuk menjelajah, bereksperimen, dan belajar. Mereka terus memperluas pemahaman dan apresiasi mereka terhadap dunia. Rasa haus akan pengetahuan inilah yang mendorong mereka, menjadikan hidup sebagai perjalanan penemuan yang tiada akhir.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Terpopuler

1

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

2

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

3

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

4

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

5

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

6

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

7

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

8

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

9

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

10

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore