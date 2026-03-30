Jika Seseorang Selalu Menonton Story Anda Tapi Tak Pernah Berinteraksi, Ini 7 Kemungkinan Kepribadiannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era media sosial, interaksi tidak lagi terbatas pada percakapan langsung. Fitur seperti “story” memungkinkan seseorang melihat aktivitas orang lain tanpa harus memberikan respons secara eksplisit. Namun, ada fenomena yang cukup menarik dan sering membuat penasaran: seseorang yang selalu menonton semua story Anda, tetapi tidak pernah menyukai, membalas, atau bahkan sekadar memberi reaksi.

Perilaku ini mungkin tampak sederhana, tetapi dalam perspektif psikologi, hal tersebut bisa mencerminkan karakter atau kecenderungan kepribadian tertentu.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kemungkinan kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang dengan pola perilaku seperti ini.

1. Pengamat Pasif (Passive Observer)

Tipe ini adalah orang yang menikmati melihat kehidupan orang lain tanpa merasa perlu terlibat. Mereka bukan tidak peduli, tetapi lebih memilih menjadi “penonton” daripada “pemain”.

Secara psikologis, mereka cenderung nyaman dalam posisi netral. Mereka menyerap informasi, memahami situasi, tetapi tidak merasa perlu menunjukkan reaksi. Bagi mereka, menonton saja sudah cukup untuk merasa terhubung.

2. Introvert yang Selektif

Orang dengan kepribadian introvert sering kali berhati-hati dalam berinteraksi. Mereka tidak sembarangan memberi komentar atau reaksi, terutama di ruang publik seperti media sosial.

Mereka mungkin benar-benar tertarik dengan story Anda, tetapi memilih untuk tidak menunjukkan hal itu secara terbuka. Interaksi bagi mereka adalah sesuatu yang lebih bermakna jika dilakukan secara pribadi, bukan sekadar klik “like” atau emoji.

3. Memiliki Rasa Ingin Tahu Tinggi

Beberapa orang memang memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap kehidupan orang lain. Mereka mengikuti perkembangan Anda secara konsisten, tetapi tidak merasa perlu untuk ikut terlibat.

Ini bukan selalu berarti kepo dalam arti negatif. Dalam banyak kasus, ini hanyalah bentuk ketertarikan alami terhadap cerita, rutinitas, atau perubahan dalam hidup seseorang.

4. Canggung dalam Bersosialisasi

Ada juga kemungkinan bahwa mereka sebenarnya ingin berinteraksi, tetapi merasa canggung atau tidak percaya diri. Ketakutan akan respons, penilaian, atau kesalahpahaman membuat mereka memilih untuk diam.