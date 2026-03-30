Irfan Ferdiansyah
30 Maret 2026, 18.26 WIB

Jika 12 Kata Ini Termasuk dalam Kosakata Sehari-hari Anda, Anda Lebih Fasih Berbahasa daripada 90 Persen Orang

seseorang yang fasih berbahasa./Freepik/ifestylememory

JawaPos.com - Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cerminan cara berpikir, tingkat pemahaman, dan bahkan kedalaman intelektual seseorang. Semakin kaya kosakata yang dimiliki seseorang, semakin luas pula kemampuannya dalam mengekspresikan ide, emosi, dan gagasan secara tepat.

Menariknya, ada sejumlah kata yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi memiliki makna yang sangat spesifik dan kuat. Jika Anda terbiasa menggunakan kata-kata ini, kemungkinan besar Anda memiliki tingkat kefasihan berbahasa yang jauh di atas rata-rata.

Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (29/3), terdapat 12 kata yang menjadi indikator kuat bahwa kemampuan bahasa Anda lebih unggul dibandingkan kebanyakan orang:

1. Ambigu

Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki lebih dari satu makna atau tafsir. Orang yang sering menggunakan kata “ambigu” biasanya mampu berpikir kritis dan menyadari kompleksitas dalam komunikasi.

2. Esensial

Berarti sesuatu yang sangat penting atau mendasar. Menggunakan kata ini menunjukkan bahwa Anda mampu memilah mana yang benar-benar inti dari suatu permasalahan.

3. Implisit

Kata ini merujuk pada sesuatu yang tersirat, tidak diungkapkan secara langsung. Penggunaan kata “implisit” menandakan kemampuan memahami makna di balik kata-kata.

4. Eksplisit

Kebalikan dari implisit, yaitu sesuatu yang dinyatakan secara jelas dan gamblang. Orang yang fasih berbahasa tahu kapan harus berbicara secara eksplisit agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

5. Paradoks

Digunakan untuk menyebut pernyataan yang tampak bertentangan tetapi sebenarnya mengandung kebenaran. Kata ini sering muncul dalam diskusi intelektual.

6. Korelasi

Mengacu pada hubungan atau keterkaitan antara dua hal. Penggunaan kata ini mencerminkan pola pikir analitis.

7. Kontradiktif

Berarti saling bertentangan. Kata ini sering digunakan dalam debat atau diskusi untuk menunjukkan ketidaksesuaian argumen.

8. Relevan

Kata yang sangat penting dalam komunikasi efektif. “Relevan” berarti sesuai atau berkaitan dengan topik yang dibahas.

9. Substansial

Mengacu pada sesuatu yang memiliki bobot atau makna yang kuat. Orang yang menggunakan kata ini biasanya fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas.

10. Hipotetis

Berarti bersifat dugaan atau belum tentu benar. Kata ini sering digunakan dalam pemikiran ilmiah atau diskusi konseptual.

11. Komprehensif

Menggambarkan sesuatu yang lengkap dan menyeluruh. Penggunaan kata ini menunjukkan kemampuan melihat gambaran besar.

12. Nuansa

Kata ini merujuk pada perbedaan halus dalam makna, perasaan, atau ekspresi. Ini adalah salah satu indikator kuat kecerdasan linguistik karena menunjukkan sensitivitas terhadap detail.

Mengapa Kata-Kata Ini Penting?

Menggunakan kata-kata di atas bukan sekadar terlihat “pintar”, tetapi mencerminkan cara berpikir yang lebih terstruktur dan mendalam. Kosakata yang kaya memungkinkan Anda:

Menyampaikan ide dengan lebih presisi
Menghindari kesalahpahaman
Berargumentasi dengan lebih kuat
Memahami informasi yang kompleks

Sebaliknya, keterbatasan kosakata sering kali membuat seseorang kesulitan menjelaskan apa yang sebenarnya ingin disampaikan.

Apakah Anda Sudah Menggunakannya?

Jika sebagian besar dari kata-kata ini sudah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari Anda, itu adalah tanda bahwa Anda memiliki keunggulan dalam berbahasa. Namun jika belum, jangan khawatir—kemampuan bahasa adalah sesuatu yang bisa dilatih.

Mulailah dengan:

Membaca lebih banyak (buku, artikel, jurnal)
Mendengarkan diskusi atau podcast berkualitas
Mencoba menggunakan kata baru dalam percakapan sehari-hari
Kesimpulan

Bahasa adalah kekuatan. Ia membentuk cara kita berpikir dan berinteraksi dengan dunia. Menguasai kosakata yang lebih luas bukan hanya membuat Anda terdengar lebih cerdas, tetapi juga membantu Anda menjadi komunikator yang lebih efektif.

Jadi, berapa banyak dari 12 kata di atas yang sudah Anda gunakan secara rutin? Jika jawabannya lebih dari setengah, selamat—Anda kemungkinan besar sudah lebih fasih berbahasa daripada 90% orang.

Editor: Hanny Suwindari
