Irfan Ferdiansyah
30 Maret 2026, 18.48 WIB

Orang yang Membenci Obrolan Ringan Bukanlah Orang Kasar, Biasanya Mereka Seringkali Memiliki 8 Kekuatan Sosial Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak menyukai obrolan ringan. (Freepik/dragonimages)

JawaPos.com - Di banyak situasi sosial, obrolan ringan atau small talk dianggap sebagai keterampilan dasar yang penting. Percakapan seperti membahas cuaca, aktivitas sehari-hari, atau topik umum lainnya sering menjadi “jembatan” untuk membangun hubungan. Namun, tidak semua orang menikmati jenis percakapan ini.

Sebagian orang justru merasa lelah, tidak nyaman, atau bahkan menghindari obrolan ringan. Sayangnya, mereka sering disalahpahami sebagai pribadi yang dingin, tidak ramah, atau bahkan kasar. Padahal, menurut psikologi, orang yang tidak menyukai obrolan ringan sering kali memiliki kekuatan sosial yang justru lebih dalam dan bermakna.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan kekuatan sosial yang sering dimiliki oleh mereka yang tidak menyukai obrolan ringan:

1. Menghargai Kedalaman dalam Hubungan

Orang yang tidak menyukai obrolan ringan biasanya lebih tertarik pada percakapan yang bermakna. Mereka tidak ingin sekadar berbasa-basi, tetapi ingin memahami pemikiran, nilai, dan pengalaman orang lain secara lebih dalam.

Hal ini membuat hubungan yang mereka bangun cenderung lebih kuat, autentik, dan tahan lama.

2. Pendengar yang Lebih Baik

Alih-alih terus berbicara untuk mengisi keheningan, mereka cenderung lebih banyak mendengarkan. Mereka benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, bukan sekadar menunggu giliran berbicara.

Kemampuan ini membuat mereka menjadi pendengar yang empatik dan dipercaya.

3. Kejujuran dalam Interaksi

Mereka cenderung tidak suka basa-basi yang dianggap tidak tulus. Karena itu, mereka lebih memilih komunikasi yang jujur dan langsung.

Dalam banyak situasi, hal ini justru menciptakan hubungan yang lebih transparan dan minim kesalahpahaman.

4. Kecerdasan Emosional yang Tinggi

Meskipun tampak pendiam, banyak dari mereka memiliki kemampuan membaca situasi sosial dengan baik. Mereka memahami emosi, baik milik sendiri maupun orang lain, dan memilih kapan harus berbicara atau diam.

Ini adalah tanda kecerdasan emosional yang matang.

Editor: Novia Tri Astuti
