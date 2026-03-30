Orang yang Memanjakan Hewan Peliharaannya Seperti Anak Sendiri Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena memperlakukan hewan peliharaan seperti anak sendiri semakin umum. Banyak orang tidak hanya memberi makan dan merawat hewan, tetapi juga menganggapnya sebagai bagian inti keluarga—bahkan menggantikan peran emosional yang biasanya diisi oleh manusia.

Dari sudut pandang psikologi, perilaku ini bukan sekadar “terlalu sayang hewan”, melainkan mencerminkan pola emosi, kepribadian, dan kebutuhan psikologis tertentu. Menariknya, orang yang sangat memanjakan hewan peliharaannya sering kali memiliki ciri-ciri yang cukup konsisten.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 ciri yang biasanya mereka tunjukkan:

1. Memiliki Empati yang Sangat Tinggi

Orang yang memperlakukan hewan seperti anak sendiri umumnya memiliki tingkat empati yang kuat. Mereka mampu merasakan emosi makhluk lain, bahkan yang tidak bisa berbicara seperti manusia.

Mereka tidak melihat hewan sebagai “objek”, tetapi sebagai individu dengan perasaan. Itulah sebabnya mereka peka terhadap perubahan kecil—seperti ekspresi, suara, atau perilaku hewan peliharaannya.

2. Kebutuhan Emosional yang Mendalam

Secara psikologis, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk memberi dan menerima kasih sayang. Bagi sebagian orang, hewan peliharaan menjadi sumber yang sangat stabil untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Tidak seperti hubungan manusia yang kompleks, hewan menawarkan cinta tanpa syarat. Ini membuat pemiliknya merasa aman, dihargai, dan tidak dihakimi.

3. Cenderung Menghindari Konflik Sosial

Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang sangat dekat dengan hewan kadang merasa lebih nyaman dalam hubungan yang minim konflik.

Hewan peliharaan tidak berdebat, tidak mengkritik, dan tidak menuntut secara sosial seperti manusia. Karena itu, mereka menjadi “zona aman” bagi individu yang ingin menghindari drama atau tekanan sosial.

4. Memiliki Naluri Mengasuh yang Kuat

Memperlakukan hewan seperti anak sering kali berakar dari naluri keibuan atau keayahan (nurturing instinct).