Jika Anda Terganggu Secara Tidak Rasional oleh Orang yang Berisik, Anda Kemungkinan Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang bereaksi sama terhadap kebisingan. Ada yang tetap tenang meskipun berada di tengah keramaian, sementara yang lain bisa merasa sangat terganggu bahkan oleh suara kecil yang berulang. Jika Anda termasuk orang yang mudah merasa kesal, marah, atau tidak nyaman secara berlebihan terhadap suara berisik, bisa jadi hal ini bukan sekadar soal preferensi—melainkan berkaitan dengan kepribadian Anda. Dalam perspektif psikologi, sensitivitas terhadap suara sering kali mencerminkan pola berpikir, emosi, dan cara seseorang memproses lingkungan di sekitarnya. Dilansir dari Expert Editor pada Senin (30/3), terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang yang merasa terganggu secara tidak rasional oleh kebisingan.

2. Perfeksionisme



Jika Anda menyukai keteraturan, ketenangan, dan kontrol, kebisingan bisa terasa seperti gangguan besar. Orang yang perfeksionis cenderung menginginkan lingkungan yang ideal untuk fokus dan produktivitas.



Suara bising dianggap sebagai:



Gangguan terhadap konsentrasi

Ketidakteraturan yang mengganggu sistem

Hal yang “tidak pada tempatnya”



Akibatnya, reaksi yang muncul bisa terasa lebih intens daripada yang seharusnya.



3. Kebutuhan Tinggi Akan Kontrol



Beberapa orang merasa nyaman hanya ketika mereka memiliki kendali atas lingkungan mereka. Kebisingan—terutama yang tidak bisa dikontrol—dapat memicu rasa frustrasi.



Misalnya:



Tetangga yang memutar musik keras

Orang berbicara terlalu keras di ruang publik

Suara berulang yang tidak bisa dihentikan



Ketika Anda tidak bisa mengendalikan situasi tersebut, otak bisa merespons dengan stres atau kemarahan.



4. Mudah Cemas (Anxious Personality)



Orang dengan tingkat kecemasan tinggi cenderung lebih peka terhadap rangsangan, termasuk suara. Kebisingan dapat memperburuk kondisi mental mereka karena:



Mengganggu rasa aman

Memicu pikiran berlebihan

Meningkatkan ketegangan fisik



Dalam kondisi ini, suara bukan hanya gangguan, tetapi juga “pemicu” kecemasan yang lebih besar.



5. Introversi yang Kuat



Individu yang sangat introvert biasanya lebih menyukai lingkungan yang tenang dan minim stimulasi. Mereka mendapatkan energi dari kesunyian, bukan dari keramaian.



Kebisingan bisa terasa melelahkan karena:



Menguras energi mental

Menghambat proses berpikir

Mengganggu kebutuhan akan ketenangan



Itulah sebabnya mereka sering mencari tempat sunyi untuk bekerja atau beristirahat.



6. Overthinking dan Pikiran yang Aktif



Jika Anda sering berpikir berlebihan, kebisingan bisa menjadi “gangguan tambahan” yang membuat pikiran semakin kacau.



Alih-alih mengabaikan suara, otak justru:



Terus memprosesnya

Mengaitkannya dengan emosi negatif

Sulit mengalihkan fokus



Akibatnya, suara kecil sekalipun bisa terasa sangat mengganggu karena pikiran Anda sudah penuh.



7. Ambang Toleransi Stres yang Rendah



Ketika seseorang sedang lelah, stres, atau kewalahan, toleransi terhadap gangguan akan menurun—termasuk terhadap suara.



Dalam kondisi ini:



Hal kecil terasa besar

Reaksi emosional menjadi lebih cepat muncul

Kesabaran berkurang drastis



Jadi, bisa jadi bukan kepribadian permanen, melainkan kondisi mental sementara yang memperbesar reaksi Anda terhadap kebisingan.



Penutup: Apakah Ini Hal yang Buruk?



Tidak. Sensitif terhadap suara bukanlah kelemahan. Dalam banyak kasus, ini justru berkaitan dengan kepekaan, kesadaran tinggi, dan kemampuan memproses informasi secara mendalam.



Namun, jika hal ini mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, Anda bisa mencoba:



Menggunakan earplug atau headphone

Menciptakan ruang kerja yang tenang

Melatih teknik relaksasi atau mindfulness

Mengatur batasan dengan lingkungan sekitar



