Jika Anda Merasa Tidak Nyaman Saat Mendengar “Kita Perlu Bicara,” Mungkin Anda Pernah Mengalami 7 Hal Ini Saat Kecil

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasakan jantung tiba-tiba berdebar, perut terasa tidak enak, atau pikiran langsung dipenuhi kekhawatiran ketika seseorang berkata, “kita perlu bicara”? Bagi sebagian orang, kalimat ini terasa biasa saja. Namun bagi yang lain, itu bisa memicu respons emosional dan fisik yang cukup kuat—bahkan sebelum percakapan dimulai.



Reaksi ini sering kali bukan muncul begitu saja. Ada kemungkinan besar, perasaan tersebut berakar dari pengalaman masa kecil yang membentuk cara kita memandang konflik, komunikasi, dan hubungan interpersonal.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (30/3), terdapat tujuh pengalaman masa kecil yang mungkin menjadi penyebabnya.



1. Percakapan Serius Selalu Berujung Teguran atau Hukuman



Jika saat kecil setiap kali diajak bicara serius Anda justru dimarahi, dikritik, atau dihukum, otak Anda belajar mengasosiasikan “pembicaraan penting” dengan ancaman. Akibatnya, sebagai orang dewasa, kalimat sederhana seperti “kita perlu bicara” terasa seperti pertanda buruk, meskipun belum tentu demikian.



2. Lingkungan yang Penuh Ketegangan Emosional



Tumbuh dalam rumah yang sering dipenuhi konflik—entah itu pertengkaran orang tua, suasana dingin, atau komunikasi pasif-agresif—membuat Anda selalu siaga. Anda terbiasa “membaca situasi” untuk menghindari masalah. Kalimat tersebut bisa langsung memicu mode waspada karena dulu sering diikuti dengan ketegangan.



3. Kurangnya Komunikasi yang Aman dan Terbuka



Jika orang tua atau pengasuh jarang memberikan ruang untuk berdiskusi secara sehat, Anda mungkin tidak pernah belajar bahwa percakapan bisa menjadi tempat yang aman. Sebaliknya, komunikasi terasa seperti sesuatu yang mengancam atau tidak nyaman.



4. Sering Disalahkan atau Dibuat Merasa Bersalah



Anak yang sering disalahkan—bahkan untuk hal-hal di luar kendalinya—cenderung tumbuh dengan rasa bersalah yang berlebihan. Ketika mendengar “kita perlu bicara,” pikiran langsung melompat ke: “Apa yang saya lakukan salah?” meskipun belum ada bukti.



5. Tidak Pernah Tahu Apa yang Akan Terjadi



Jika masa kecil Anda penuh ketidakpastian—di mana suasana hati orang dewasa sulit ditebak—Anda mungkin mengembangkan kecemasan terhadap hal-hal yang tidak jelas. Kalimat “kita perlu bicara” terasa mengancam karena tidak memberikan konteks, sehingga memicu ketidaknyamanan.



6. Pengalaman Dihukum Tanpa Penjelasan



Ketika konsekuensi datang tanpa penjelasan yang jelas, anak belajar bahwa “dipanggil bicara” berarti sesuatu yang buruk akan terjadi tanpa bisa dipahami atau dikendalikan. Ini menciptakan rasa tidak berdaya yang bisa terbawa hingga dewasa.



7. Harus Selalu Menjaga Perasaan Orang Lain



Jika sejak kecil Anda terbiasa menjadi “penjaga emosi” orang lain—misalnya harus menghindari membuat orang tua marah atau sedih—Anda mungkin sangat sensitif terhadap kemungkinan konflik. Kalimat tersebut bisa terasa seperti ancaman terhadap kestabilan hubungan.



Kenapa Respons Ini Terasa Fisik?



Reaksi seperti jantung berdebar, napas pendek, atau perut tidak nyaman bukan sekadar “perasaan lebay.” Itu adalah respons sistem saraf Anda—sering disebut sebagai fight, flight, or freeze response. Tubuh Anda mencoba melindungi diri berdasarkan pengalaman masa lalu, meskipun situasi saat ini sebenarnya aman.



Apa yang Bisa Dilakukan?



Menyadari pola ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Anda bisa mulai dengan:



Mengidentifikasi pemicu: Sadari kapan dan kenapa Anda merasa cemas.

Mengubah narasi internal: Ingatkan diri bahwa tidak semua percakapan berujung buruk.

Berlatih komunikasi sehat: Pelan-pelan bangun pengalaman baru yang lebih positif.

Memberi jeda sebelum bereaksi: Tarik napas dan beri ruang pada diri sendiri sebelum menyimpulkan hal terburuk.

Penutup



Perasaan tidak nyaman saat mendengar “kita perlu bicara” bukanlah kelemahan. Itu adalah hasil dari cara Anda bertahan di masa lalu. Namun, masa lalu tidak harus selalu menentukan masa kini. Dengan kesadaran dan latihan, Anda bisa membangun hubungan yang lebih sehat dengan komunikasi—dan perlahan mengubah kalimat itu dari sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang netral, bahkan konstruktif.



Jika Anda merasa ini sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari, berbicara dengan profesional juga bisa menjadi langkah yang sangat membantu.