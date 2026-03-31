Siap-Siap Naik Level! Ini 5 Tanda Alam Semesta Bahwa Era Kelimpahan Segera Tiba Menurut Pakar

JawaPos.com - Banyak orang mendambakan hidup penuh kelimpahan, namun sering kali kita tidak menyadari bahwa alam semesta sebenarnya sedang mengirimkan sinyal. Kelimpahan bukan sekadar soal angka di rekening, melainkan perasaan berkecukupan dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan yang selama ini terasa sulit diraih.

Psikoterapis Natalie Argo mengungkapkan bahwa tanda-tanda menuju "naik level" sering kali muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Meskipun proses transisi ini terkadang terasa berat, mengenali sinyal-sinyal ini dapat membantu Anda tetap tenang dan fokus pada tujuan besar yang menanti di depan mata.

Memasuki era baru dalam hidup membutuhkan kepekaan terhadap perubahan energi di sekitar kita. Argo menekankan bahwa tanda-tanda ini adalah validasi bahwa kerja keras mental dan spiritual Anda mulai membuahkan hasil yang nyata.

Dilansir dari YourTango, berikut adalah lima tanda kuat dari alam semesta bahwa era kelimpahan Anda akan segera dimulai.

1. Anda Berani Mengklaim Takdir Sendiri

Langkah paling krusial untuk menarik kelimpahan adalah dengan mengakuinya secara sadar sebagai milik Anda. Natalie Argo menjelaskan bahwa tindakan "mengklaim" ini berfungsi sebagai pengukuh niat yang sangat kuat di hadapan semesta. Tanpa keyakinan bahwa Anda layak, pintu kelimpahan akan tetap tertutup rapat.

"Itu benar-benar akan mengukuhkannya, apa pun itu bagi Anda," kata Argo.

Ia menceritakan pengalamannya sendiri saat memutuskan untuk percaya pada mimpinya. "Saya mengklaimnya, dan saya sangat senang karena hidup saya benar-benar berbeda. Saya tinggal di rumah impian saya, di kota impian saya, melakukan pekerjaan impian saya. Percayalah, itu mungkin," ujarnya.