Orang yang Berbisik “Maaf” kepada Furnitur yang Mereka Tabrak Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu tanpa sadar mengucapkan “maaf” ketika menabrak meja, kursi, atau benda mati lainnya? Sekilas mungkin terdengar lucu atau bahkan aneh. Namun dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan kecil ini justru bisa mengungkap banyak hal tentang kepribadian seseorang.

Tindakan spontan seperti meminta maaf kepada benda mati bukan sekadar refleks tanpa makna. Ia sering kali merupakan cerminan dari pola pikir, sensitivitas emosional, dan cara seseorang berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat tujuh ciri kepribadian yang umumnya dimiliki oleh orang-orang dengan kebiasaan ini.

1. Memiliki Empati Tinggi

Orang yang meminta maaf bahkan kepada benda mati cenderung memiliki tingkat empati yang tinggi. Mereka terbiasa mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka—bahkan dalam situasi yang sebenarnya tidak melibatkan makhluk hidup.

Empati ini tidak terbatas pada manusia saja, tetapi meluas menjadi kebiasaan otomatis untuk “menghargai” lingkungan sekitar. Mereka sering kali sangat peka terhadap perasaan orang lain dan cenderung berhati-hati dalam bertindak.

2. Sangat Sadar Diri (Self-Aware)

Kebiasaan ini menunjukkan tingkat kesadaran diri yang kuat. Mereka terbiasa mengamati tindakan mereka sendiri secara reflektif.