8 Tanda Bahwa Seseorang Tidak Terlalu Menghargai Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam hubungan apa pun—baik pertemanan, keluarga, maupun percintaan—rasa dihargai adalah fondasi penting. Namun, tidak semua bentuk ketidakhargaan muncul secara terang-terangan. Justru, dalam banyak kasus, tanda-tandanya halus, terselubung, dan seringkali membuat kita ragu: “Apakah aku terlalu sensitif, atau memang dia tidak menghargai aku?”

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), menurut psikologi, ada pola-pola perilaku tertentu yang bisa menjadi indikator bahwa seseorang tidak benar-benar menghargai Anda. Berikut delapan tanda yang perlu Anda perhatikan.

1. Mereka Sering Mengabaikan Pendapat Anda

Seseorang yang menghargai Anda akan mendengarkan, bahkan ketika mereka tidak setuju. Sebaliknya, jika seseorang sering memotong pembicaraan, meremehkan ide Anda, atau langsung mengganti topik tanpa menanggapi, itu bisa menjadi tanda kurangnya penghargaan.

Dalam psikologi komunikasi, ini disebut sebagai dismissive behavior—sikap yang secara halus menyampaikan bahwa apa yang Anda katakan tidak penting.

2. Mereka Hanya Datang Saat Membutuhkan Sesuatu

Hubungan yang sehat bersifat timbal balik. Jika seseorang hanya menghubungi Anda saat mereka butuh bantuan, tetapi menghilang saat Anda membutuhkan mereka, ini menunjukkan ketidakseimbangan.