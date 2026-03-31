Orang yang Melambaikan Tangan kepada Bayi di Tempat Umum Saat Orang Tuanya Tidak Melihat, Memiliki 8 Karakteristik Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu melihat seseorang di tempat umum—di transportasi, taman, atau pusat perbelanjaan—yang secara spontan tersenyum lalu melambaikan tangan kepada bayi yang bahkan bukan anaknya? Menariknya, tindakan kecil ini sering dilakukan bahkan ketika orang tua si bayi tidak memperhatikan. Sekilas terlihat sepele, namun dalam perspektif psikologi, perilaku ini bisa mengungkap banyak hal tentang kepribadian seseorang.

Respons spontan terhadap bayi bukan hanya soal “lucu” atau “gemas”. Ada dorongan emosional, sosial, bahkan biologis yang bekerja di baliknya. Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat delapan karakteristik yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang melakukan hal ini.

1. Memiliki Empati Tinggi

Orang yang mudah berinteraksi dengan bayi biasanya memiliki tingkat empati yang tinggi. Mereka mampu merasakan kebahagiaan sederhana dan secara intuitif ingin membagikannya. Bayi, dengan ekspresi polos dan jujurnya, memicu respons emosional yang kuat.

Mereka tidak hanya melihat bayi sebagai “makhluk kecil”, tetapi sebagai individu yang bisa diajak berkomunikasi secara emosional, meski tanpa kata-kata.

2. Spontan dan Autentik

Melambaikan tangan kepada bayi tanpa berpikir panjang menunjukkan sifat spontan. Orang seperti ini cenderung tidak terlalu memikirkan penilaian sosial dalam momen kecil.