Jika Anda Berlatih Pesan Suara di Kepala Sebelum Mengirimkannya, Anda Mungkin Memiliki 9 Kualitas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era komunikasi digital saat ini, pesan suara menjadi salah satu cara yang semakin populer untuk menyampaikan pikiran dan perasaan.

Namun, tidak semua orang langsung menekan tombol kirim begitu selesai merekam. Ada sebagian orang yang secara mental “melatih” atau mengulang pesan suara di kepala mereka sebelum benar-benar mengirimkannya.

Jika Anda termasuk orang yang sering melakukan ini, jangan khawatir—itu bukan tanda overthinking semata. Justru, menurut perspektif psikologi, kebiasaan ini bisa mencerminkan sejumlah kualitas positif yang menunjukkan kecerdasan emosional, kesadaran diri, dan kemampuan komunikasi yang kuat.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (30/3), terdapat 9 kualitas yang mungkin Anda miliki:

1. Kesadaran Diri yang Tinggi

Melatih pesan di kepala menunjukkan bahwa Anda sadar akan apa yang ingin Anda sampaikan dan bagaimana hal itu bisa diterima oleh orang lain. Anda tidak berbicara secara impulsif, melainkan mempertimbangkan isi dan dampaknya.

Orang dengan kesadaran diri tinggi biasanya lebih mampu memahami emosi mereka sendiri dan mengelolanya dengan baik.