Jika Seseorang Memutuskan Hubungan denganmu Menggunakan 6 Taktik Ini, Sebenarnya Mereka Tidak Pernah Menghormatimu

JawaPos.com - Putus hubungan, baik itu dalam konteks percintaan, pertemanan, maupun relasi profesional—selalu menyisakan rasa. Namun, cara seseorang mengakhiri hubungan sering kali jauh lebih “berbicara” daripada alasan yang mereka ucapkan. Cara mereka pergi menunjukkan bagaimana mereka memandangmu selama ini.

Faktanya, tidak semua perpisahan dilakukan dengan kejujuran, empati, atau rasa hormat. Ada yang memilih jalan pintas, manipulasi, bahkan sikap yang merendahkan.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), jika seseorang menggunakan taktik-taktik berikut saat memutuskan hubungan denganmu, kemungkinan besar mereka memang tidak pernah benar-benar menghormatimu sejak awal.

Mari kita bahas satu per satu.

1. Menghilang Tanpa Penjelasan (Ghosting)

Tiba-tiba mereka hilang. Tidak ada kabar, tidak ada penjelasan, pesan tidak dibalas, telepon diabaikan. Seolah-olah kamu tidak pernah ada dalam hidup mereka.

Ghosting bukan hanya tindakan menghindar, tapi juga bentuk pengabaian terhadap perasaan orang lain. Mengakhiri hubungan tanpa memberi penjelasan berarti mereka tidak menghargai emosimu, waktumu, dan keterikatan yang sudah terbangun.

Orang yang menghormatimu akan memilih kejujuran, meskipun itu sulit. Mereka akan mengatakan, “Ini tidak berhasil,” daripada membuatmu bertanya-tanya tanpa akhir.