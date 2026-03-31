Orang yang Mengatakan “Saya Lebih Suka Sendirian” tetapi Merasa Hampa di Dalam Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era modern yang serba cepat dan penuh distraksi, semakin banyak orang yang mengaku lebih nyaman menyendiri. Kalimat seperti “Saya lebih suka sendiri” sering terdengar sebagai bentuk kemandirian atau ketenangan batin. Namun, dalam banyak kasus, pernyataan ini tidak selalu mencerminkan kondisi emosional yang sebenarnya.

Psikologi menunjukkan bahwa sebagian orang yang memilih kesendirian sebenarnya tidak benar-benar menikmati keadaan tersebut. Di balik sikap yang tampak tenang dan tertutup, mereka bisa menyimpan perasaan hampa, kesepian, atau bahkan keterasingan yang mendalam.

Lalu, bagaimana kita mengenali tanda-tandanya?

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat 8 perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang yang mengatakan mereka lebih suka sendirian, tetapi sebenarnya merasa kosong di dalam.

1. Menghindari Interaksi Sosial Secara Berlebihan

Menyendiri sesekali adalah hal yang sehat. Namun, jika seseorang secara konsisten menghindari interaksi sosial—bahkan dengan orang-orang terdekat—ini bisa menjadi tanda adanya masalah emosional.

Alih-alih merasa damai, mereka justru merasa cemas, lelah, atau tidak nyaman saat harus bersosialisasi. Kesendirian menjadi “pelarian”, bukan pilihan yang benar-benar disukai.

2. Merasa Kosong Meskipun Tidak Sedang Sendirian

Ironisnya, orang seperti ini bisa tetap merasa hampa bahkan ketika berada di tengah keramaian.