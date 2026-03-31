Orang yang Membiarkan Cucian di Mesin Pengering Selama Berhari-hari Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari sering kali mencerminkan pola pikir dan kepribadian seseorang. Salah satu contoh yang cukup umum—namun jarang disadari maknanya—adalah membiarkan cucian bersih tetap berada di mesin pengering selama berhari-hari, alih-alih langsung melipat dan merapikannya.



Sekilas, hal ini mungkin terlihat sepele atau sekadar tanda kemalasan. Namun, dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan ini bisa mengungkap lebih banyak hal tentang karakter, cara berpikir, bahkan kondisi emosional seseorang.



Dilansir dari Expert Editor pada Senin (30/3), terdapat 8 ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan kebiasaan tersebut:



1. Cenderung Prokrastinasi (Menunda-nunda)



Salah satu ciri paling umum adalah kebiasaan menunda pekerjaan. Melipat cucian sebenarnya bukan tugas yang sulit, tetapi tetap saja ditunda.



Orang dengan kecenderungan ini sering berpikir:

"Nanti saja, tidak mendesak."



Namun, penundaan kecil seperti ini sering menjadi bagian dari pola yang lebih besar dalam kehidupan—termasuk pekerjaan, tugas penting, atau keputusan hidup.



2. Mudah Kehabisan Energi Mental



Setelah menjalani hari yang melelahkan, seseorang mungkin merasa tidak punya energi untuk menyelesaikan tugas kecil sekalipun.



Fenomena ini dikenal sebagai decision fatigue—ketika otak terlalu lelah untuk membuat keputusan atau menyelesaikan hal sederhana. Akibatnya, melipat cucian terasa seperti beban tambahan yang berat.



3. Tidak Terlalu Perfeksionis



Menariknya, orang yang membiarkan cucian di pengering biasanya bukan tipe perfeksionis.



Mereka cenderung:



Tidak terlalu peduli dengan kerapian ekstrem

Bisa hidup dengan “sedikit berantakan”

Lebih fleksibel terhadap standar pribadi



Ini bukan selalu hal buruk—justru sering berkaitan dengan kemampuan beradaptasi yang baik.



4. Fokus pada Hal yang Lebih Prioritas



Beberapa orang sengaja (atau tidak sadar) menunda hal kecil karena fokus pada hal yang menurut mereka lebih penting.



Misalnya:



Pekerjaan

Keluarga

Hobi

Istirahat



Dalam pikiran mereka, melipat cucian bukanlah prioritas utama, sehingga terus tertunda.



5. Cenderung Overwhelmed (Kewalahan)



Kadang, bukan malas—melainkan merasa kewalahan.



Ketika hidup terasa penuh tekanan:



Tugas kecil bisa terasa besar

Motivasi menurun

Hal sederhana jadi sulit dimulai



Cucian yang tidak dilipat bisa menjadi simbol kecil dari kondisi mental yang sedang “penuh”.



6. Memiliki Gaya Hidup Santai



Ada juga orang yang memang memiliki pendekatan hidup yang lebih santai.



Mereka:



Tidak terburu-buru

Tidak terikat rutinitas kaku

Lebih menikmati alur natural hidup



Bagi mereka, cucian bisa dilipat nanti tanpa masalah besar.



7. Kurang Sistem atau Rutinitas yang Konsisten



Orang yang memiliki rutinitas terstruktur biasanya langsung menyelesaikan cucian.



Sebaliknya, jika seseorang:



Tidak punya jadwal tetap

Kurang sistem dalam mengatur rumah

Mengandalkan mood



Maka cucian mudah “terlupakan” di pengering selama berhari-hari.



8. Menghindari Tugas yang Membosankan



Melipat cucian adalah tugas repetitif dan monoton. Banyak orang secara alami menghindari aktivitas seperti ini.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan:



Kecenderungan mencari stimulasi

Menghindari kebosanan

Lebih tertarik pada aktivitas yang menyenangkan



Akibatnya, tugas seperti ini terus ditunda tanpa disadari.



Penutup



Membiarkan cucian di mesin pengering selama berhari-hari bukan hanya soal kebiasaan kecil—itu bisa menjadi jendela untuk memahami diri sendiri lebih dalam.



Namun penting diingat:

Tidak ada satu kebiasaan pun yang secara mutlak mendefinisikan kepribadian seseorang.



Bisa jadi, itu hanya:



tanda kelelahan sementara

fase sibuk dalam hidup

atau sekadar kebiasaan yang belum sempat diperbaiki



Jika kamu merasa kebiasaan ini sering terjadi, mungkin ini saat yang tepat untuk bertanya pada diri sendiri:

Apakah ini soal waktu, energi, atau ada hal lain yang lebih dalam?



Dari situ, kamu bisa mulai membangun kebiasaan kecil yang lebih sehat—tanpa harus mengubah semuanya sekaligus.

***