Irfan Ferdiansyah
01 April 2026, 00.06 WIB

8 Tanda Seseorang Berpura-Pura Memiliki Lebih Banyak Uang daripada yang Sebenarnya Menurut Psikologi

seseorang yang berpura-pura memiliki banyak uang. (Freepik/stockking)

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, status ekonomi sering kali menjadi simbol keberhasilan. Tidak sedikit orang yang merasa perlu terlihat “lebih mampu” daripada kondisi sebenarnya demi mendapatkan pengakuan, rasa hormat, atau bahkan sekadar penerimaan dari lingkungan. Fenomena ini dalam psikologi sering dikaitkan dengan kebutuhan validasi eksternal dan citra diri.

Namun, bagaimana kita bisa mengenali seseorang yang mungkin berpura-pura memiliki lebih banyak uang? Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat delapan tanda yang sering muncul menurut sudut pandang psikologi.

1. Terlalu Fokus pada Penampilan Luar

Salah satu tanda paling umum adalah perhatian berlebihan terhadap penampilan fisik dan barang yang terlihat. Mereka cenderung menggunakan pakaian bermerek, gadget terbaru, atau aksesori mahal—bahkan jika itu di luar kemampuan finansialnya.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan impression management, yaitu usaha seseorang mengontrol bagaimana orang lain melihat dirinya. Penampilan dijadikan alat untuk membangun citra “sukses”.

2. Sering Membicarakan Uang atau Kesuksesan

Orang yang benar-benar mapan secara finansial biasanya tidak perlu terus-menerus membicarakan kekayaannya. Sebaliknya, seseorang yang berpura-pura justru sering menyelipkan topik uang, bisnis, atau pencapaian dalam percakapan.

Hal ini bisa menjadi bentuk kompensasi psikologis untuk menutupi rasa tidak aman (insecurity) terkait kondisi keuangannya.

3. Gaya Hidup Tidak Seimbang dengan Realitas

Mereka mungkin sering makan di tempat mahal, liburan mewah, atau membeli barang mahal—namun di sisi lain terlihat kesulitan dalam hal-hal dasar seperti membayar tagihan tepat waktu.

