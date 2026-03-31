Irfan Ferdiansyah
01 April 2026, 00.15 WIB

Jika Anda Tidak Memiliki Pasangan Romantis untuk Tempat Bersandar Secara Emosional, Anda Mungkin Menunjukkan 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak memiliki pasangan yang romantis. (Freepik/The Yuri Arcurs Collection)



JawaPos.com - Tidak semua orang memiliki pasangan romantis sebagai tempat berbagi cerita, mencurahkan perasaan, atau mencari dukungan emosional. Namun, ketiadaan hubungan romantis bukan berarti seseorang tidak memiliki kehidupan emosional yang sehat. Justru, banyak individu yang berkembang dengan cara berbeda—membangun kekuatan dari dalam diri mereka sendiri.

Menurut psikologi, ketika seseorang tidak memiliki pasangan sebagai sandaran emosional, mereka cenderung mengembangkan kebiasaan tertentu. Kebiasaan ini bisa menjadi mekanisme adaptasi yang sehat—atau dalam beberapa kasus, tanda kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat tujuh kebiasaan yang sering muncul:

1. Menjadi Sangat Mandiri Secara Emosional

Tanpa pasangan untuk berbagi beban, Anda belajar mengelola emosi sendiri. Anda terbiasa menenangkan diri saat sedih, mengatasi stres tanpa bantuan langsung, dan mencari solusi secara mandiri.

Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai emotional self-reliance. Ini adalah kekuatan besar—namun jika berlebihan, bisa membuat Anda sulit membuka diri kepada orang lain.

Sisi positif: Tangguh dan tidak mudah bergantung
Sisi tantangan: Sulit meminta bantuan

2. Lebih Sering Melakukan Self-Talk (Berbicara dengan Diri Sendiri)

Anda mungkin sering berdialog dalam pikiran sendiri—menganalisis situasi, menghibur diri, atau bahkan “memberi nasihat” untuk diri sendiri.

Ini sebenarnya hal yang normal dan bahkan sehat. Psikologi menunjukkan bahwa self-talk membantu regulasi emosi dan pengambilan keputusan.

Namun, jika terlalu dominan, Anda bisa terjebak dalam overthinking.

3. Membangun Rutinitas yang Memberi Rasa Aman

Tanpa dukungan emosional dari pasangan, banyak orang menciptakan rutinitas sebagai “penyangga stabilitas”.

Contohnya:

Jadwal harian yang konsisten
Aktivitas yang menenangkan (membaca, olahraga, journaling)
Lingkungan yang terorganisir

Rutinitas ini memberi rasa kontrol dan kepastian dalam hidup.

4. Mengandalkan Lingkaran Sosial Alternatif

Anda mungkin tidak memiliki pasangan, tetapi bukan berarti Anda sendirian. Banyak orang menggantikan peran dukungan emosional dengan:

Teman dekat
Keluarga
Komunitas

Psikologi sosial menekankan bahwa support system tidak harus romantis—yang penting adalah kualitas koneksi.

5. Cenderung Menyimpan Perasaan Sendiri

Karena terbiasa menghadapi segalanya sendiri, Anda mungkin tidak selalu membagikan perasaan terdalam Anda.

Ini bisa terlihat seperti:

Tidak ingin merepotkan orang lain
Merasa “harus kuat”
Sulit menjelaskan emosi

Kebiasaan ini sering berkembang sebagai mekanisme perlindungan diri.

6. Lebih Fokus pada Pengembangan Diri

Tanpa distraksi hubungan romantis, banyak orang justru mengalihkan energi ke:

Karier
Pendidikan
Hobi
Kesehatan mental dan fisik

Dalam banyak kasus, ini menghasilkan pertumbuhan pribadi yang signifikan. Anda menjadi lebih mengenal diri sendiri dibanding banyak orang lain.

7. Memiliki Standar Emosional yang Lebih Tinggi

Menariknya, orang yang terbiasa sendiri sering memiliki standar yang lebih tinggi dalam hubungan.

Karena Anda sudah terbiasa:

Mengurus diri sendiri
Menjaga kestabilan emosi
Hidup tanpa bergantung

Maka Anda tidak akan mudah menerima hubungan yang tidak sehat atau tidak memenuhi kebutuhan emosional Anda.

Penutup

Tidak memiliki pasangan romantis bukanlah kekurangan—itu hanyalah kondisi hidup yang berbeda. Psikologi menunjukkan bahwa manusia sangat adaptif, dan tujuh kebiasaan di atas adalah bukti bagaimana seseorang bisa tetap berkembang secara emosional meski tanpa hubungan romantis.

Yang terpenting adalah keseimbangan:

Mandiri, tapi tetap terbuka
Kuat, tapi tidak menutup diri
Nyaman sendiri, tapi tidak mengisolasi diri

Pada akhirnya, baik dengan pasangan maupun tidak, kesehatan emosional tetap bergantung pada hubungan Anda dengan diri sendiri.***
Editor: Novia Tri Astuti
