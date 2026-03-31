Gaji Dua Digit Bukan Mimpi! Perekrut Bongkar 5 Trik Rahasia Dapat Kerja Remote

JawaPos.com - Dunia kerja sering kali terasa seperti labirin dengan aturan main yang tidak tertulis. Banyak pelamar merasa sudah melakukan segalanya dengan benar - memperbaiki resume, belajar giat, hingga memiliki pengalaman mumpuni - namun tetap saja kalah telak oleh kandidat lain yang tampak "kurang kompeten" tetapi lebih lihai dalam bernegosiasi.

Realitas pahit ini sering kali membuat pencari kerja frustrasi, terutama mereka yang tidak lahir di lingkungan elit dengan akses "kode rahasia" dunia bisnis. Namun, seorang perekrut profesional baru-baru ini membongkar taktik berani untuk menembus kebuntuan tersebut dan mengamankan posisi idaman dengan gaji fantastis.

Andrea Logan, seorang penulis sekaligus pelatih karier, membagikan rahasia besar tentang bagaimana proses perekrutan sebenarnya berjalan. Menurutnya, banyak aspek dalam dunia kerja yang didasarkan pada "pertunjukan" atau persona yang dibangun sedemikian rupa untuk memikat pemberi kerja.

Dilansir dari YourTango, Selasa (31/3), Logan menekankan bahwa keberhasilan mendapatkan pekerjaan jarak jauh dengan penghasilan enam digit (ratusan juta hingga miliaran rupiah) bukan hanya soal kerja keras, melainkan soal cara Anda memainkan "permainan" tersebut. Berikut adalah lima langkah rahasia untuk memecahkan kode perekrutan.

1. Fokus pada Jabatan Spesifik, Bukan Generalis

Langkah pertama yang paling krusial adalah menentukan jabatan target Anda secara presisi. Berhenti melamar ke sembarang posisi dengan resume generik yang mencantumkan keahlian serba bisa. Di pasar kerja yang kompetitif, spesifikasi adalah kunci untuk menarik perhatian algoritma dan manajer perekrutan.

Anda harus membangun identitas profesional yang selaras dengan posisi tersebut. Jika Anda ingin menjadi seorang Project Manager, maka seluruh narasi profesional Anda harus berpusat pada manajemen proyek. Jangan biarkan perekrut menebak-nebak apa keahlian utama Anda atau di mana posisi terbaik untuk Anda.