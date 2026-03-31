Irfan Ferdiansyah
01 April 2026, 05.43 WIB

Terus-Menerus Menggulir Media Sosial Tetapi Tidak Pernah Memposting, Menurut Psikologi Anda Mungkin Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini

seseorang yang tidak pernah memposting di media sosial./ Freepik/leungchopan

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang aktif berbagi momen, pemikiran, hingga opini mereka secara terbuka.

Namun, ada juga kelompok yang memilih peran berbeda—mereka yang lebih sering “mengintip” daripada “berbicara”. Mereka rajin menggulir (scrolling), tetapi hampir tidak pernah memposting apa pun.

Dilansir dari Geediting pada Jumat (20/3), jika Anda termasuk dalam kategori ini, jangan khawatir—itu bukan sesuatu yang aneh. Justru, menurut psikologi, kebiasaan ini bisa mencerminkan sejumlah ciri kepribadian yang menarik dan cukup mendalam.

Berikut adalah delapan kemungkinan karakteristik yang mungkin Anda miliki.

1. Pengamat yang Tajam

Orang yang lebih sering scrolling daripada posting biasanya memiliki kecenderungan sebagai pengamat. Mereka menikmati memahami orang lain, membaca situasi, dan menangkap detail yang sering terlewat oleh orang lain.

Alih-alih menjadi pusat perhatian, mereka lebih nyaman berada di “balik layar”, mengamati dinamika sosial dan memahami pola perilaku.

2. Introvert atau Selektif Secara Sosial

Tidak semua yang jarang posting adalah introvert, tetapi banyak di antaranya memiliki kecenderungan tersebut. Mereka cenderung menghemat energi sosial dan lebih memilih interaksi yang bermakna dibandingkan yang bersifat publik.

Bagi mereka, memposting bukan kebutuhan, melainkan pilihan—dan sering kali bukan prioritas.

3. Perfeksionis Tersembunyi

Beberapa orang tidak memposting karena merasa apa yang ingin mereka bagikan belum cukup “sempurna”. Mereka mungkin berpikir terlalu lama tentang caption, foto, atau bagaimana orang lain akan menilai postingannya.

Akhirnya, karena standar yang terlalu tinggi, mereka memilih tidak memposting sama sekali.

4. Lebih Menghargai Privasi

Di dunia yang serba terbuka, menjaga privasi menjadi sesuatu yang semakin langka. Orang yang jarang memposting biasanya memiliki batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dan konsumsi publik.

Mereka tidak merasa perlu membagikan setiap momen, karena bagi mereka, tidak semua hal harus diketahui orang lain.

5. Sensitif terhadap Penilaian Sosial

Sebagian orang merasa tidak nyaman dengan kemungkinan dinilai, dikritik, atau bahkan diabaikan (misalnya, postingan yang sepi “like”). Hal ini membuat mereka lebih memilih menjadi penonton daripada peserta aktif.

Ini bukan berarti mereka lemah—justru menunjukkan kesadaran tinggi terhadap dinamika sosial.

6. Lebih Fokus pada Konsumsi daripada Ekspresi

Ada orang yang menggunakan media sosial sebagai sumber informasi, hiburan, atau inspirasi, bukan sebagai sarana ekspresi diri.

Mereka mungkin mengikuti banyak akun, belajar dari konten orang lain, tetapi tidak merasa perlu untuk berkontribusi secara aktif.

7. Memiliki Kehidupan Nyata yang Lebih Diprioritaskan

Orang yang jarang memposting sering kali lebih fokus pada kehidupan offline mereka. Mereka menikmati momen tanpa merasa perlu mendokumentasikannya untuk orang lain.

Bagi mereka, pengalaman itu sendiri lebih penting daripada validasi digital.

8. Reflektif dan Introspektif

Scrolling tanpa posting sering dikaitkan dengan kepribadian yang reflektif. Mereka cenderung berpikir dalam, menganalisis, dan memahami diri sendiri maupun orang lain.

Alih-alih langsung bereaksi atau berbagi, mereka memproses informasi secara internal terlebih dahulu.

Kesimpulan

Jika Anda termasuk orang yang sering menggulir media sosial tanpa pernah memposting, itu bukan berarti Anda “tidak aktif” atau “tidak menarik”. Justru, kebiasaan tersebut bisa mencerminkan kedalaman kepribadian, kesadaran diri, dan preferensi sosial yang unik.

Di dunia yang sering mendorong kita untuk selalu terlihat dan terdengar, memilih untuk diam dan mengamati adalah bentuk kekuatan tersendiri.

Jadi, tidak perlu merasa tertinggal. Mungkin saja, Anda hanya memainkan peran yang berbeda—dan sama berharganya—dalam ekosistem digital ini.
Editor: Hanny Suwindari
