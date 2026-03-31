9 Tanda Kamu Cuma Jadi Teman Cadangan, Kehadiran yang Tak DIharapkan

JawaPos.com - Persahabatan sejati adalah hubungan yang saling mendukung, di mana kedua pihak merasa dihargai dan diperhatikan. Namun, tidak semua pertemanan berjalan seimbang. Kadang, seseorang hanya dijadikan teman cadangan—dihubungi saat dibutuhkan, tapi diabaikan ketika tidak diperlukan. Jika kamu sering merasa lebih kesepian daripada didukung dalam pertemananmu, mungkin ini saatnya mengenali tanda-tanda bahwa kamu hanyalah pilihan kedua, bukan sahabat sejati. Mengutip dari News Reports, berikut sembilan tanda yang menunjukkan bahwa persahabatanmu mungkin hanya bertepuk sebelah tangan, meskipun sudah berlangsung bertahun-tahun.

1. Kamu Selalu Menjadi Orang yang Mengulurkan Tangan

Dalam hubungan pertemanan yang sehat, kedua belah pihak seharusnya sama-sama berusaha untuk menjaga komunikasi dan mempererat hubungan.

Namun, jika kamu menyadari bahwa kamu selalu menjadi orang yang lebih dulu menghubungi, mengajak bertemu, atau menawarkan bantuan, sementara mereka hanya merespons tanpa inisiatif, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak menaruh perhatian yang sama terhadap hubungan kalian.

Misalnya, kamu selalu yang pertama kali mengirim pesan, menanyakan kabar, atau mengatur pertemuan.

Jika kamu berhenti menghubungi mereka, mungkin kamu akan menyadari bahwa komunikasi pun terhenti.

Ini bisa menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak terlalu peduli atau hanya ingin tetap berhubungan saat mereka merasa perlu.

2. Kemenangan Pribadimu Tidak Dirayakan

Sahabat sejati akan ikut bahagia ketika kamu mencapai sesuatu yang penting dalam hidup.

Mereka akan merayakan pencapaianmu, sekecil apa pun itu. Namun, jika temanmu justru bersikap acuh atau bahkan menunjukkan sikap iri ketika kamu berbagi kabar baik, ini bisa menjadi pertanda bahwa mereka tidak benar-benar peduli dengan kebahagiaanmu.

Coba perhatikan bagaimana mereka bereaksi ketika kamu mendapatkan promosi di pekerjaan, lulus ujian penting, atau mencapai impian yang sudah lama kamu perjuangkan.