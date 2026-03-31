Intip, 8 Ciri Seseorang yang Semakin Keras Kepala dan Eksklusif Seiring Bertambah Usia Menurut Psikologi

JawaPos.com – Seiring bertambahnya usia, kepribadian seseorang bisa mengalami perubahan yang signifikan. Beberapa orang menjadi lebih bijaksana dan terbuka, sementara yang lain justru semakin keras kepala dan eksklusif dalam cara berpikir serta berinteraksi dengan orang lain.

Sikap ini bisa dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan sosial, hingga pola pikir yang semakin mengakar kuat. Orang-orang dengan kecenderungan keras kepada dan eksklusif biasanya sulit menerima pandangan baru.

Dilansir dari geediting.com pada Senin (31/3), diterangkan bahwa terdapat delapan ciri orang yang semakin keras kepada dan eksklusif seiring dengan bertambahnya usia mereka menurut Psikologi.

1. Menolak perubahan

Ketika seseorang menjadi tua, mereka cenderung membangun tembok pertahanan terhadap segala bentuk perubahan dalam hidup mereka. Penolakan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keengganan menggunakan teknologi baru hingga keras kepala menentang ide-ide segar yang berbeda dari kebiasaan mereka.

Sikap defensif ini seringkali muncul sebagai respons terhadap rasa kewalahan menghadapi dunia modern yang terus bergerak cepat. Meski terlihat seperti sifat keras kepala, sebenarnya ini adalah mekanisme pertahanan diri untuk mempertahankan kendali di tengah ketidakpastian.

2. Terpaku pada pengalaman masa lalu

Mereka yang bertambah usia seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa cara lama adalah cara terbaik, seperti yang terlihat pada ritual harian mereka yang tidak pernah berubah. Pengalaman masa lalu menjadi tolak ukur utama dalam mengambil keputusan, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya membutuhkan pendekatan baru.

Mereka cenderung menolak tren atau metode baru dengan dalih bahwa cara tradisional lebih baik dan telah teruji waktu. Meski pengalaman adalah guru yang berharga, ketergantungan berlebihan pada masa lalu dapat menghambat pertumbuhan dan adaptasi terhadap situasi baru