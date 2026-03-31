Hatinya Sangat Tulus, 7 Tipe Orang Ini Tidak Boleh Kamu Tinggalkan dalam Hidup

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, kita sering terlalu sibuk mengejar kesuksesan, kebahagiaan, dan pencapaian pribadi hingga tanpa sadar mengabaikan orang-orang yang sebenarnya berperan besar dalam membentuk diri kita. Beberapa dari mereka mungkin bukan sosok yang terkenal atau sering mendapatkan perhatian, tetapi kehadiran mereka membawa makna yang mendalam dalam hidup kita. Psikologi menunjukkan bahwa hubungan sosial yang bermakna dapat meningkatkan kebahagiaan, memperpanjang umur, dan membuat kita lebih puas dengan kehidupan. Mengutip dari News Reports, berikut tujuh tipe orang yang sebaiknya tidak pernah kamu tinggalkan jika ingin menjalani hidup yang lebih bermakna.

1. Mereka yang Selalu Diremehkan tetapi Penuh Potensi

Di sekitar kita, ada banyak orang yang kerap diremehkan karena berbagai alasan.

Bisa jadi mereka bukan siswa berprestasi di sekolah, bukan pekerja yang paling menonjol di kantor, atau mungkin berasal dari latar belakang yang sederhana.

Tanpa label kesuksesan yang langsung terlihat, mereka sering kali dipandang sebelah mata.

Namun, ada satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang: potensi tidak selalu tampak di permukaan.

Mereka yang diremehkan ini sering kali menyimpan ketekunan dan kerja keras yang luar biasa.

Karena mereka sudah terbiasa menghadapi keraguan dan penolakan, mereka justru memiliki daya juang yang tinggi.

Dalam sejarah, banyak tokoh besar yang pada awalnya tidak dianggap berbakat atau istimewa.

Albert Einstein pernah dianggap lambat belajar, J.K. Rowling pernah ditolak berkali-kali sebelum bukunya akhirnya diterbitkan, dan masih banyak kisah serupa yang menunjukkan bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari mereka yang langsung bersinar.

Berteman dengan mereka bukan hanya membuka perspektif baru, tetapi juga memberi kita kesempatan untuk belajar tentang ketekunan dan kerja keras.