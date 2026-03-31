Simak! 10 Frasa Pria yang Tidak Tulus dan Tak Autentik dalam Hubungan Menurut Psikologi, Perhatikan Saat Percakapan!

JawaPos.com – Dalam percakapan sehari-hari, ada pria yang berbicara dengan tulus dan autentik, tetapi ada juga yang sekadar berbasa-basi tanpa benar-benar menunjukkan ketulusan dalam setiap frasa yang dipilih.

Psikologi komunikasi mengungkap bahwa beberapa frasa tertentu sering digunakan oleh pria yang tidak benar-benar jujur dalam perasaannya atau hanya ingin menyenangkan lawan bicara tanpa komitmen yang sebenarnya.

Frasa ini sering terdengar manis, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, maknanya bisa terasa hampa atau bertentangan dengan tindakan mereka.

Dilansir dari geediting.com, diterangkan bahwa terdapat sepuluh frasa percakapan pria yang menunjukkan mereka tidak tulus dan autentik menurut Psikologi.

1. Bersembunyi di balik kejujuran

Ketika seseorang berkata “Aku hanya jujur,” seringkali ini menjadi tameng untuk membenarkan perilaku menyakitkan atau kata-kata kasar.

Orang yang benar-benar tulus tidak perlu mengumumkan kejujurannya karena hal itu akan tercermin secara alami melalui tindakan dan perkataannya sehari-hari.

Pernyataan semacam ini justru bisa menjadi indikasi bahwa mereka tidak seterbuka yang mereka klaim. Kejujuran sejati tidak memerlukan pembenaran atau penjelasan tambahan.

2. Meminta kepercayaan berulang kali