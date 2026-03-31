Seseorang yang Salah Memilih Pasangan Biasanya Mengabaikan 8 Tanda Bahaya Ini Menurut Psikologi, Apa Saja Ya?

JawaPos.com – Memilih pasangan hidup bukanlah perkara sepele, karena keputusan ini dapat memengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan jangka panjang.

Sayangnya, banyak orang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat karena mengabaikan tanda bahaya yang sebenarnya sudah jelas terlihat.

Dilansir dari geediting.com , diterangkan bahwa terdapat delapan tanda bahaya yang diabaikan seseorang ketika mereka salah pilih pasangan menurut Psikologi.

1. Memahami pola inkonsistensi

Dalam suatu hubungan romantis, konsistensi menjadi fondasi penting yang sering terabaikan. Seseorang yang hari ini penuh perhatian namun esok hari berubah menjadi dingin dan menjauh seharusnya menjadi pertanda yang perlu diperhatikan.

Terkadang kita berusaha merasionalisasi perilaku tidak konsisten ini dengan berbagai alasan seperti stres kerja atau masalah eksternal lainnya. Bagaimanapun, konsistensi bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan dalam hubungan karena hal ini berkaitan erat dengan stabilitas emosi dan komitmen pasangan.

2. Perilaku tidak menghargai yang tersamar

Tindakan merendahkan yang disamarkan sebagai lelucon menjadi tanda bahaya yang sering diabaikan dalam hubungan. Misalnya ketika pasangan membuat komentar sarkastis tentang pilihan karier atau keputusan pribadi di depan umum, lalu menyamarkannya sebagai candaan.

Meskipun tampak sepele, perilaku tidak menghargai semacam ini dapat mengikis rasa percaya diri secara perlahan. Sikap merendahkan, sekecil apapun, tidak boleh dianggap wajar karena dapat menciptakan dinamika tidak sehat dalam hubungan.