Irfan Ferdiansyah
01 April 2026, 06.11 WIB

Orang yang Tidak Pernah Kuliah tetapi Sangat Sukses Biasanya Mempraktikkan Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sukses meski tidak mengenyam masa kuliah./Freepik/jcomp - Image

seseorang yang sukses meski tidak mengenyam masa kuliah./Freepik/jcomp

JawaPos.com - Pendidikan formal sering dianggap sebagai jalur utama menuju kesuksesan. 
 
Namun, banyak individu yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi berhasil mencapai kesuksesan luar biasa. 
 
Mereka bukan sekadar beruntung—mereka menerapkan kebiasaan tertentu yang membedakan mereka dari yang lain. 
 
Dilansir dari Small Biz Technology, menurut psikologi, terdapat beberapa kebiasaan yang sering mereka praktikkan:

1. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Orang yang sukses tanpa kuliah biasanya adalah pembelajar mandiri yang haus akan pengetahuan. 
 
Mereka mungkin tidak duduk di kelas universitas, tetapi mereka terus-menerus membaca buku, mengikuti kursus online, atau mencari mentor yang bisa membimbing mereka.
 
Menurut teori self-directed learning, orang dengan keinginan belajar yang kuat akan lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih cepat menguasai keterampilan baru.

2. Berani Mengambil Risiko yang Dihitung

Psikologi menunjukkan bahwa individu yang sukses sering kali memiliki risk tolerance yang tinggi—mereka tidak takut gagal tetapi selalu memperhitungkan risiko sebelum mengambil keputusan.
 
Mereka paham bahwa pertumbuhan hanya terjadi di luar zona nyaman, sehingga mereka terus mencoba hal baru, baik dalam bisnis, karier, maupun investasi.

3. Memiliki Pola Pikir Pertumbuhan (Growth Mindset)

Penelitian dari psikolog Carol Dweck menunjukkan bahwa orang dengan growth mindset lebih cenderung berkembang dibandingkan mereka yang memiliki fixed mindset. 
 
Mereka percaya bahwa kecerdasan dan keterampilan dapat dikembangkan melalui usaha dan ketekunan, bukan semata-mata ditentukan oleh gelar pendidikan.

4. Fokus pada Solusi, Bukan Masalah

Orang sukses yang tidak kuliah biasanya memiliki pola pikir solutif. 
 
Ketika dihadapkan pada hambatan, mereka tidak mengeluh atau menyerah, tetapi justru mencari cara untuk mengatasinya. 
 
Sikap ini berkaitan dengan problem-solving skills yang kuat, yang merupakan salah satu faktor utama dalam kesuksesan profesional dan pribadi.

5. Membangun Jaringan yang Kuat

Kesuksesan sering kali bergantung pada siapa yang Anda kenal, bukan hanya apa yang Anda ketahui.
 
Individu sukses yang tidak memiliki gelar akademik umumnya sangat baik dalam membangun dan memelihara hubungan dengan orang-orang yang dapat membantu mereka tumbuh, baik melalui bimbingan, peluang bisnis, maupun kerja sama profesional.

6. Bekerja Lebih Keras dari yang Lain

Tanpa ijazah sebagai modal utama, mereka mengandalkan kerja keras untuk membuktikan kemampuan mereka. 
 
Banyak orang sukses yang tidak kuliah memiliki etos kerja yang luar biasa, menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasah keterampilan, berinovasi, dan mencari solusi dibandingkan mereka yang mengandalkan kredensial akademik.

7. Berani Menciptakan Peluang Sendiri

Alih-alih menunggu kesempatan datang, mereka menciptakan peluang sendiri.
 
Ini terlihat dari banyaknya wirausahawan sukses yang tidak memiliki latar belakang akademik formal tetapi mampu membangun bisnis besar, seperti Steve Jobs, Richard Branson, dan Elon Musk (yang bahkan drop out dari universitas).

8. Mampu Beradaptasi dengan Perubahan

Dunia terus berubah, dan orang yang sukses tanpa pendidikan tinggi biasanya sangat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan tren baru. 
 
Mereka belajar dari pengalaman, merespons perubahan pasar dengan cepat, dan tidak takut untuk mengubah strategi mereka saat diperlukan.

9. Memiliki Disiplin dan Konsistensi yang Tinggi

Kesuksesan tidak datang dalam semalam, dan mereka yang mencapainya tanpa kuliah memahami pentingnya disiplin dan konsistensi.
 
Mereka menetapkan tujuan jangka panjang, bekerja keras setiap hari, dan tidak mudah tergoda untuk mencari hasil instan.

10. Berpikir di Luar Kebiasaan (Out-of-the-Box Thinking)

Banyak orang yang tidak kuliah tetapi sukses memiliki pola pikir kreatif dan inovatif. 
 
Mereka tidak terjebak dalam cara berpikir konvensional dan selalu mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk, atau menjalankan bisnis.

Kesimpulan

Tidak memiliki gelar akademik bukanlah penghalang utama untuk sukses. 
 
Orang-orang yang mencapai kesuksesan tanpa pendidikan formal membuktikan bahwa kebiasaan, pola pikir, dan tindakan nyata lebih menentukan dibandingkan sekadar ijazah. 
 
Jika Anda ingin sukses tanpa bergantung pada pendidikan tinggi, fokuslah pada pembelajaran mandiri, kerja keras, membangun jaringan, dan beradaptasi dengan perubahan.

Apakah Anda mengenal seseorang yang sukses tanpa kuliah? 
 
Apa kebiasaan utama yang menurut Anda berkontribusi pada keberhasilan mereka?
Editor: Hanny Suwindari
