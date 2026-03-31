Irfan Ferdiansyah
01 April 2026, 06.40 WIB

Orang yang Membutuhkan Waktu Lebih Lama untuk Membalas Pesan Teks Seringkali Memiliki 8 Ciri Kepribadian Unik Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membutuhkan waktu lama untuk membalas pesan teks./Freepik/mahatmana

JawaPos.com - Di era digital yang serba cepat, kecepatan membalas pesan sering kali dianggap sebagai ukuran perhatian, kepedulian, bahkan kedekatan emosional.

Tidak jarang, seseorang yang lambat membalas chat langsung dicap “cuek”, “tidak tertarik”, atau bahkan “tidak sopan”. Namun, benarkah demikian?

Menurut berbagai perspektif dalam psikologi, kebiasaan membalas pesan dengan lambat tidak selalu mencerminkan sikap negatif. Justru, dalam banyak kasus, hal ini berkaitan dengan ciri kepribadian tertentu yang cukup unik dan sering kali menunjukkan kedalaman cara berpikir seseorang.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (29/3), terdapat delapan ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang-orang yang membutuhkan waktu lebih lama untuk membalas pesan teks.

1. Mereka Cenderung Reflektif dan Penuh Pertimbangan

Orang yang tidak langsung membalas pesan biasanya bukan karena tidak peduli, melainkan karena mereka ingin memberikan respons yang tepat. Mereka cenderung memikirkan kata-kata yang akan digunakan, mempertimbangkan dampaknya, dan memastikan bahwa pesan yang dikirim benar-benar mewakili apa yang mereka rasakan atau pikirkan.

Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan gaya berpikir reflektif—yaitu kecenderungan untuk memproses informasi secara mendalam sebelum bertindak.

2. Memiliki Batasan Pribadi yang Jelas

Tidak semua orang merasa harus selalu “tersedia” setiap saat. Individu yang lambat membalas pesan sering kali memiliki batasan pribadi yang sehat terhadap waktu dan energi mereka.

Mereka memahami bahwa tidak semua pesan harus dijawab segera, dan mereka memberi prioritas pada hal-hal yang lebih penting, seperti pekerjaan, keluarga, atau waktu istirahat.

Ini adalah tanda kemampuan mengatur diri (self-regulation) yang baik.

3. Lebih Mengutamakan Interaksi Nyata daripada Digital

Beberapa orang memang tidak terlalu menyukai komunikasi berbasis teks. Mereka lebih menghargai percakapan langsung atau interaksi tatap muka.

Bagi mereka, pesan teks hanyalah alat komunikasi sekunder, bukan prioritas utama. Karena itu, mereka tidak merasa terdesak untuk segera membalas setiap chat yang masuk.

4. Cenderung Introvert atau Selektif dalam Bersosialisasi

Orang dengan kecenderungan introvert biasanya membutuhkan waktu untuk memproses interaksi sosial, termasuk melalui pesan teks.

Mereka bisa merasa lelah secara mental jika harus terus-menerus merespons pesan, sehingga memilih untuk membalas saat mereka benar-benar siap.

Ini bukan berarti mereka tidak peduli, melainkan cara mereka menjaga energi sosial.

5. Fokus Tinggi terhadap Aktivitas yang Sedang Dijalani

Salah satu ciri khas lainnya adalah kemampuan untuk fokus secara mendalam. Ketika mereka sedang bekerja, belajar, atau melakukan aktivitas tertentu, mereka cenderung tidak ingin terganggu.

Alih-alih terus memeriksa ponsel, mereka memilih untuk menyelesaikan apa yang sedang dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian membalas pesan.

Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan kemampuan “deep work” atau konsentrasi tinggi.

6. Tidak Bergantung pada Validasi Instan

Di era media sosial, banyak orang merasa perlu merespons cepat sebagai bentuk validasi sosial. Namun, orang yang santai dalam membalas pesan biasanya tidak terlalu bergantung pada hal ini.

Mereka tidak merasa harus selalu terlihat aktif atau responsif untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Rasa percaya diri mereka tidak bergantung pada kecepatan interaksi digital.

7. Memiliki Kecenderungan Perfeksionis dalam Komunikasi

Beberapa orang lambat membalas karena mereka ingin menyusun jawaban yang “sempurna”. Mereka mungkin menghapus dan menulis ulang pesan beberapa kali sebelum akhirnya mengirim.

Perfeksionisme ini bisa membuat proses membalas pesan menjadi lebih lama, tetapi juga menunjukkan perhatian terhadap detail dan keinginan untuk berkomunikasi dengan baik.

8. Mengelola Kecemasan Sosial dengan Cara Tertentu

Bagi sebagian orang, membalas pesan bisa menjadi sumber kecemasan, terutama jika pesan tersebut bersifat penting atau emosional.

Alih-alih menjawab secara impulsif, mereka memilih untuk menunda sampai merasa lebih siap secara mental. Ini adalah bentuk coping mechanism atau cara mengelola emosi agar tidak bereaksi secara berlebihan.

Penutup

Kecepatan membalas pesan bukanlah indikator tunggal dari kepribadian seseorang, apalagi ukuran kepedulian atau rasa hormat. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam berkomunikasi, dan hal tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis yang kompleks.

Alih-alih langsung menilai negatif, ada baiknya kita memahami bahwa orang yang membalas pesan lebih lama mungkin justru sedang menunjukkan kualitas seperti ketelitian, kedewasaan emosional, dan kemampuan mengelola diri.

Pada akhirnya, komunikasi yang sehat bukan tentang seberapa cepat kita merespons, tetapi seberapa tulus dan bermakna interaksi yang kita bangun.
Editor: Hanny Suwindari
