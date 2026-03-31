Simak, 7 Arti Mimpi Melihat Pesawat Jatuh, Simbol Ketakutan, Kegagalan, atau Justru Pertanda Baik?

JawaPos.com - Tidur seharusnya menjadi momen untuk beristirahat dan menenangkan pikiran. Terkadang sebuah mimpi justru membangkitkan rasa penasaran dan meninggalkan pertanyaan tentang makna di baliknya.

Salah satu mimpi yang sering dialami banyak orang dan membuat mereka bertanya-tanya adalah mimpi melihat pesawat jatuh.

Menurut dreams.co.uk, mimpi ini bisa mencerminkan perasaan kewalahan, kecemasan, atau ketakutan akan kegagalan dalam kehidupan nyata. Perasaan ini mungkin muncul akibat tekanan dalam pekerjaan, hubungan, atau keputusan besar yang harus diambil.

Sementara itu, berdasarkan artikel di Auntyflo, mimpi ini juga bisa menjadi sebuah peringatan. Bisa jadi, ada masalah dalam hidup Anda yang belum terselesaikan, dan mimpi ini adalah sinyal agar Anda segera menghadapinya sebelum situasi semakin rumit.

Untuk memahami lebih dalam, berikut adalah beberapa tafsir mengenai arti mimpi melihat pesawat jatuh.

1. Ketegangan Batin dan Perasaan Takut Akan Kegagalan

Pesawat dalam mimpi sering diartikan sebagai simbol perjalanan hidup, termasuk pengalaman, perasaan, dan orang-orang yang ditemui.

Jika Anda bermimpi melihat pesawat jatuh, ini bisa mencerminkan rasa takut akan kegagalan di dunia nyata. Mungkin Anda merasa tidak mampu menghadapi tantangan yang ada atau khawatir tidak mencapai harapan yang telah Anda tetapkan.

2. Perasaan Kehilangan Kendali atas Hidup