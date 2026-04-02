Irfan Ferdiansyah
02 April 2026, 13.31 WIB

Orang yang Diam-Diam Bergumul dengan Kesepian Sering Menunjukkan 9 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

seseorang yang bergumul dengan kesepian./Freepik/wavebreakmedia_micro - Image

seseorang yang bergumul dengan kesepian./Freepik/wavebreakmedia_micro

JawaPos.com - Kesepian tidak selalu terlihat jelas. Banyak orang mengira kesepian hanya dialami oleh mereka yang benar-benar sendirian secara fisik. Padahal, dalam psikologi, kesepian lebih berkaitan dengan perasaan keterasingan emosional—bahkan di tengah keramaian sekalipun.

Menariknya, orang yang diam-diam bergumul dengan kesepian sering kali tidak mengungkapkannya secara langsung. Mereka tetap tersenyum, beraktivitas seperti biasa, dan tampak “baik-baik saja.”

Namun, jika diperhatikan lebih dalam, ada beberapa perilaku halus yang bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang berjuang melawan rasa sepi.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/4), terdapat sembilan perilaku tersebut.

1. Terlihat Sibuk Sepanjang Waktu

Orang yang kesepian sering kali memenuhi waktunya dengan berbagai aktivitas. Mereka bekerja berlebihan, terus mencari kesibukan, atau tidak pernah benar-benar beristirahat.

Secara psikologis, ini adalah bentuk penghindaran. Dengan terus sibuk, mereka tidak memberi ruang bagi perasaan sepi untuk muncul ke permukaan.

2. Sulit Membuka Diri Secara Emosional

Mereka mungkin mudah diajak ngobrol, tetapi pembicaraannya cenderung dangkal. Ketika topik mulai menyentuh hal-hal pribadi, mereka akan mengalihkan pembicaraan atau menutup diri.

Hal ini sering terjadi karena adanya rasa takut ditolak atau tidak dipahami.

3. Terlalu Mandiri

Kemandirian adalah hal yang baik, tetapi pada tingkat tertentu, itu bisa menjadi tanda kesepian.

Orang yang kesepian sering merasa bahwa mereka tidak bisa bergantung pada siapa pun. Mereka terbiasa mengandalkan diri sendiri untuk segala hal—bahkan ketika sebenarnya mereka butuh bantuan.

4. Sering Merasa “Tidak Terhubung”

Mereka bisa berada di tengah teman-teman, keluarga, atau rekan kerja, tetapi tetap merasa seperti orang luar.

Dalam psikologi, ini disebut sebagai emotional disconnection—ketika seseorang tidak merasakan kedekatan meskipun secara sosial terlibat.

5. Menggunakan Humor sebagai Tameng

Banyak orang yang kesepian menggunakan humor untuk menyembunyikan perasaan mereka.

Mereka sering menjadi “penghibur” dalam kelompok, membuat orang lain tertawa, tetapi jarang menunjukkan sisi rentan mereka sendiri.

6. Terlalu Peka terhadap Penolakan

Mereka cenderung membaca terlalu dalam terhadap hal-hal kecil—seperti pesan yang tidak dibalas cepat atau perubahan nada bicara.

Hal ini berasal dari kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap kemungkinan ditolak atau diabaikan.

7. Lebih Nyaman dengan Interaksi Digital

Orang yang kesepian sering merasa lebih aman berkomunikasi lewat pesan teks atau media sosial dibandingkan tatap muka.

Interaksi digital memberi mereka kontrol—mereka bisa memilih kapan dan bagaimana merespons tanpa tekanan langsung.

8. Sering Mengisolasi Diri Tanpa Disadari

Meskipun mereka ingin terhubung dengan orang lain, mereka justru sering menolak ajakan atau menarik diri.

Ini adalah paradoks kesepian: keinginan untuk dekat dengan orang lain bertabrakan dengan rasa takut untuk benar-benar terhubung.

9. Terlihat “Baik-Baik Saja”

Ini mungkin tanda yang paling sulit dikenali.

Banyak orang yang kesepian tampak kuat, stabil, dan bahkan bahagia. Mereka jarang mengeluh dan tidak ingin membebani orang lain dengan perasaan mereka.

Namun di balik itu, mereka mungkin merasa kosong, tidak dipahami, atau tidak benar-benar memiliki tempat untuk berbagi.

Penutup

Kesepian adalah pengalaman yang sangat manusiawi, tetapi sering kali tersembunyi di balik perilaku sehari-hari yang tampak normal. Memahami tanda-tanda halus ini penting—baik untuk mengenali kondisi diri sendiri maupun untuk lebih peka terhadap orang lain.

Jika kamu melihat seseorang menunjukkan beberapa perilaku di atas, pendekatan sederhana seperti mendengarkan tanpa menghakimi bisa sangat berarti. Dan jika kamu merasa relate dengan tanda-tanda ini, ingatlah bahwa mencari koneksi bukanlah kelemahan—itu adalah kebutuhan dasar manusia.
Editor: Hanny Suwindari
